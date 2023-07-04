Memur ve emekli avucunu yalayacak…

Recep Tayyip Erdoğan’ın karnesi tam takdirlik…(!)

Cumhurbaşkanlığı 1. Dönem başlangıcı.

Seçiliş tarihi: 10 Ağustos 2014

Tarih: 11 Ağustos 2014

Merkez Bankası Efektif satış kuru: 1 Dolar 2 lira 1560 kuruş.

Merkez Bankası Ağustos 2013- Ağustos 2013 TÜFE 2014 yıllık enflasyon oranı: Yüzde 8,86

Cumhurbaşkanlığı 2. Dönem başlangıcı.

Seçiliş tarihi: 24 Haziran 2018

Tarih: 25 Haziran 2018

Merkez Bankası Efektif satış kuru: 1 Dolar 4 lira 6550 kuruş

Merkez Bankası Haziran 2017- Ağustos 2018 TÜFE 2014 yıllık enflasyon oranı: Yüzde 15,85

Cumhurbaşkanlığı 3. Dönem başlangıcı.

Seçiliş tarihi: 28 Mayıs 2023

Tarih: 29 Mayıs 2023

Merkez Bankası Efektif satış kuru: 1 Dolar 20 lira 1115 kuruş.

Merkez Bankası Mayıs 2022- Mayıs 2023 TÜFE 2014 yıllık enflasyon oranı: Yüzde 39,59.

İşte büyük başarı budur.(!)

İşte ekonomist Erdoğan’ın ekonomideki haklı gurur tablosu budur. (!)

İşte vatandaşın Erdoğan’ın bu büyük başarısını yeniden seçerek ödüllendirmesinin nedeni budur.

İşte, “Nas” politikasının gereği Merkez Bankası politika faizinin yüzde 8,5’lara indirilmesinin mucize başarısının sonucu budur. (!)

İşte baş ekonomist Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” doktrinin geldiği nokta budur. (!)

Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi ekonomist Erdoğan’ın talimatları sonucu 2021 ve 2022'de dörder kez indirilmesinin yarattığı kriz de budur

Erdoğan “Ben ekonomistim. Ekonominin sorumlusu da benim” diyerek bu mucizevi müthiş tabloyu övünerek (!) üstlendi.

-Şubat 2022’de MB faizi yüzde 8,50 oldu.

Birinci, ikinci ve üçüncü dönem karneleri takdirlerle dolu(!) Karnesini odasının duvara çerçeveletip asmıştır mutlaka.

Vallahi bitmedi.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez seçildiği gün ekonomi doktrinini “Nas ama Pas” diye askıya alarak yeni dönemi başlattı:

-Haydi Mehmet biraz gayret…

Karadeniz gazını değil ama Erdoğan’ın gazını alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye çok hızlı giriş yaptı.

Tarih 22 Haziran 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı.

İngiliz Bakan Şimşek ile Amerikalı Başkan Hafize Gaye Erkan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizine 650 baz puanlık artış yaptı.

-Merkez Bankası politika faizi yüzde 15'e yükseltildi.

Bu müthiş ekonomi yönetimini AKP iktidarının suratına çarpmayarak seçimi “birleşe, birleşe” kaybeden muhalefet tef çalıp oynayarak slogan atmaya başladı:

-Nas ne oldu Erdoğan?

Nas mas bilmem ben, ama bildiğim ve gördüğüm şu oldu:

Temmuz 2023.

-1 Dolar 26 lira 0707 kuruş

Nereden nereye Erdoğan?

-2014’te seçildiğinde 1 dolar 2 liraydı…

-2018’de seçildiğinde 1 dolar 4,6 liraydı…

-2023’te seçildiğinde 1 dolar 26 lira oldu…

Katlaya katlaya, bugünlere geldin ya gerçekten tebriğe layıksın. (!)

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin 2023 için oluşturacağı jüriye diyorum ki:

-2023 yılı Nobel Ekonomi Ödülü Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıdır

Eğer bu ödülü verirseniz Erdoğan’a bilin ki İsveç’in NATO’ya tam üyeliğinin de kapısını aralar.

Erdoğan bu gazla İsveç’in NATO’ya girişine de onay verir…

Değerli okurlarım,

TÜİK meşruiyeti sadece AKP iktidarı tarafından kabul edilen yıllık ve aylık TÜFE rakamlarını yarın açıklayacak.

Erdoğan da, gerçekle yakından uzaktan olmayan düşürülmüş TÜİK rakamlarına göre memur ve emeklilere zam yapacak.

Ancak gerçek rakamlar ise çok farklı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyonu açıkladı.

-Haziran ayında yüzde 8,54,

-Yıllık ise yüzde 108,58 oldu.

TÜİK mayıs ayı ile birlikte ilk 5 ayda TÜFE’yi 14,52 olarak belirlemişti.

Bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Peşinen söyleyeyim ENAG değil de TÜİK baz alınacak.

Memur ve emekli avucunu yalayacak…