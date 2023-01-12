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Araştırıldı açıklandı: Vedat Milor haklı çıktı mı?

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen kahvaltı araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen seçimini yapıyor. Bu durumda Menemen Uzmanı Vedat Milor haklı çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:33
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Menemen soğanlı mı soğansız mı olmalı

Araştırıldı açıklandı: Vedat Milor haklı çıktı mı?
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Kahvaltı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 92,2’si kahvaltıyı evinde yapıyor ve kahvaltı sıcaklarında yüzde 59,8 ile soğanlı menemeni tercih ediyor.

YUMURTAYI SAHANDA, MENEMENİ SOĞANLI TERCİH EDİYORUZ

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “gerçekleştirildi.

Sonuçlar açıklanınca yemek uzmanı Vedat Mİlor twetter hesabından kazandığını açıkladı. İşte o twet.

 

 

 

DHA

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İsmail İnanır
12.01.2023 17:35
Soğanın kan şekerini düzenlemede olumlu etkisinin olduğunu biliyorum ve menemen soğanlı daha lezzetli olur diyorum.  
 
Ümit Abi
12.01.2023 17:23
Aş pişirmek için soğan pembeleşinceye kadar pişirilir,Melemen kahvaltıdır,Domatesi ezerek yapılan sahanda yumurtadır,Malamaktaktan gelir.  
 
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