FETÖ'cüler Vedat Milor'u tehdit etti. 'Bir gün bu tvit size hatırlatılacak'

Gurme ve öğretim üyesi Vedat Milor, CHP’den milletvekili aday adayı olan Fatma Yavuz’un bir paylaşımına verdiği yanıtla Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hedefi oldu.



Yavuz, bir paylaşımının altına yorum yapan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yanıt vererek, “Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek.” ifadelerini kullandı. Milor da bu tviti alıntılayarak “Aşureye çok şey katılır, bu yönüyle birleştiricidir. Anlamlı bir gelenektir. Ancak çok şey katılması, her şeyin katılacağı manasına gelmez.” dedi.







MİLOR’U “DİN DIŞI” İMASI!

Bu ifadelerin ardından FETÖ destekçileri, Milor’u Twitter’da linç etti.







FETÖ firarisi Tuncay Opçin, Milor için şunları yazdı: “Biz dini bir grubuz. Vedat Milor’un muhalefeti dine. Dinimizden vazgeçmediğimiz müddetçe bize bakışı olumlu olmaz. Vedat Milor’ün popüler bir figür olarak bize olumlu bakması çok mu önemli? Bence hiçbir önemi yok. Doğru bildiğin yolda yalnız da yürünür.”







MİLOR’A TEHDİT: “BİR GÜN BU TVİT SİZE HATIRLATILACAK”

FETÖ Letonya yapılanması ve Riga İnternational School (RIMS) sorumlularından Abdullah Sinan Çiftler Milor’un tvitinin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Şurada dursun. Zaman en iyi ilaçtır. Bir gün bu twit size hatırlatılacak.” dedi.







FETÖ’cü Hakan Şükür de aynı tviti alıntılayarak Milor için “İşin uzmanı tadını bildiği şeyi yazarak faşist bir şekilde yıllarca içinde biriktirdiğini kusmuş. Bu gibilere de bi’ şeyinizde boğulun diyecek olanlar da olur inşallah bir gün.” ifadelerini kullandı.







“BİR SANİYE KONUM VERİYORUM”

Vedat Milor’u hedef alan FETÖ’cülerle birlikte “Atlantis” adlı Twitter kullanıcısı Milor’a “yüzleşme” teklif ederek, “Vedat abi böyle arkadan sallamak kolay. Eğer delikanlıysanız bunları yüzüme söylersiniz! İspanya'ya davetiyemi, vizemi uçak biletimi ayarlayın bunu karşılıklı birer paella yiyip rioja içerek yüz yüze konuşalım. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı. Milor ise “Bir saniye konum veriyorum.” yanıtını verdi.

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