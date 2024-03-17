Meral Akşener Ankara'da esnafla buluştu. 'Emeklilerimiz kıymaya muhtaç'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Keçiören Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu için oy isteyen Akşener'in yolu sık sık vatandaşlar tarafından kesildi.

Yaşadığı maddi sıkıntıları dile getiren bir emekli, "İnsanlar evine 1 kilogram peynir alamıyor" dedi. Bir başka vatandaş "Kirada oturan ailelerin çocukları okullara aç gidiyor" ifadesini kullandı.

10 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir diğer vatandaş ise "Erdoğan kırmızı etle beslenirken bizim emeklilerimiz kıymaya muhtaç" diyerek isyan etti.

“HİÇBİR PARTİYİ YERMEDİM”

Akşener, üç sene esnaf ziyareti yaptığını, gezdiği dükkanlarda hiçbir partiyi yermediğini belirterek, bütün siyasetçilerin gelip kendini anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların emekli maaşları ve öğretmen atamalarına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak benim iddiam şu; Türkiye'de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik öyle bir meslektir ki ekspertiz ister, ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla yeteri kadar, gerekliliği kadar öğretmen yetiştirecek okul açmalısınız ki hem süper yetiştirin hem de mezun olduktan sonra bu arkadaşlarımız hemen tayin olsun. Burada bir plansızlık var. Hepimiz siyasette söyledik, bu 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum. Atanıyorsa öğretmen arkadaşım, oy kullanırken ona göre karar versin. Ben bunu böyle dediğim zaman 'Tayyip Erdoğan'a oy istedi' diyorlar, konumuz o değil; siyaset bu, rekabet üzerinden, halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı."