Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için ziyaretlerine devam ediyor. Akşener, bugün İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Meral Akşener, Bakırköy’de, “Fakirsen daha fakirleşirsin, AK Partili zenginsen daha da zenginleşirsin. Senin çocuğun işsizken öbürlerininki zengin olur. Sen mutsuz yaşarken, evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir. Bunların önüne geçmek için 13’üncü Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu olarak hep beraber seçeceğiz.” dedi.

“TANIDIĞINIZ KİM VARSA ARAYACAKSINIZ”

Ziyaretinde önce vatandaşlarla sohbet eden Akşener, vatandaşlara çevrelerindeki insanları ikna etmeleri gerektiğini söyledi. Akşener, “Biraz evvel bulunduğumuz yerde nerelisiniz dedim, ‘İstanbulluyum…’ sonra İstanbul dışında nerede akrabanız var, ‘Denizli’ dedi hanımefendi, o zaman Denizli’de bildiğiniz, tanıdığınız kim varsa arayacaksınız, esas mesele bu. İki oy kullanılacak. Bir Sayın Kılıçdaroğlu’na, bir Sayın Erdoğan’a, onun için de Sayın Kılıçdaroğlu’na oy istenilecek. Yani karmaşık bir şey de ortadan kalktı” dedi.

Akşener, şunları söyledi:

“2,5 MİLYON BÜYÜK BİR RAKAM DEĞİL, 84 MİLYON İÇİNDE”

Akşener, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkının kapanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“2,5 milyon büyük bir rakam değil, 84 milyon içinde. İster AK Partili ister başka bir partili, her birinden ders alacağız. Her bir seçmen hangi görüşte olursa olsun velinimettir. Biz talep edeniz. O seçmenin oyunu talep ediyoruz. Dolayısıyla oyunu verinceye kadar her türlü nazını yapacaktır, biz ona hazır ol da duracağız. Her bir arkadaşımızın, her bir seçmenin gönlünü edeceğiz, gönlünü alacağız ve seçimden sonra da unutmayacağız onları. Bu kutuplaşma siyaseti bu seçimde başarılı olundu, bu kutuplaşma siyasetinin dışına çıkarabilirsek, 3 senedir bir şey yapmaya çalıştım; seçmen velinimettir. Seçmen velinimettir konusunu seçmene inandırdığımız andan itibaren seçmen oyunu kimlik siyasetleri üzerinden değil, bana hangisi daha iyi hizmet eder üzerinden oy verir. Bunu yapacağız. Ben evime dönsem, benim oyumu istemeye geliyor olsanız kök söktürürüm çünkü öyle olması gerekir. Seçildin bitti yok, seçilmek için gayret seçildikten sonra da o seçmeni tekrar velinimet bilmek, esas olan o.”

“ARADA ÇOK BÜYÜK BİR SEÇMEN FARKI YOK”

“Evet yine, yeniden beraberiz. Öncelikle ben Bakırköy’e çok teşekkür ediyorum, üzerine düşeni yaptı. Ama yüzde 8 oranında seçime katılmamış kardeşimiz var. Şimdi biz önümüzdeki pazar günü seçime gidiyoruz, iki kişiye oy kullanacağız; birisi Sayın Kılıçdaroğlu birisi Sayın Erdoğan. İşimiz kolay. Millet İttifakı’nın tüm partileri güçlerini sandık başında birleştirmişti bugün daha da iyi bir biçimde birleştirdi sonuç itibariyle sandık başında toplanan tüm bilgiler CHP’nin genel merkezinde buluşacak, oradan eksik gedik tek elden söylenecek ve bizler gidereceğiz.

Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay. Bir eksiğimiz var, diyelim sen patronsun 5 kişi çalışıyor, işçilerinle konuşacaksın, onların aileleriyle konuşacaksın. Diyelim sen işçisin patronunla, arkadaşlarınla konuşacaksın. Denizli’de akraban mı var onlarla konuşacaksın. Kocaeli’nde dostun, arkadaşın mı var onlarla konuşacaksın. Yani mikro çalışma yapacağız. Ben bugün burada sizleri göreyim nasıl çalışıyorlar diye geldim. Partiler bir araya gelince nasıl bir sistem oluşuyor onu görüyorum. Ondan sonra buradan Güngören’e gidiyorum derin yoksulluk çalışmaya. Yani ne demek istiyorum, buzdolabını açtığında içinde peynir olmayan, sadece mercimek çorbası olan, yağ olmayan, çocuğuna yedirmek mecburiyetinde kalan ailelerin evine gidiyorum. O insanların derdini dinlemeye gidiyorum.”

“SEÇİLMİŞ ARKADAŞLARIMA TALİMATIMDIR, MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİNİZ, SEÇMENİNİZİ UNUTURSANIZ YANIMDAN DEFOLUP GİDİN”

“Özellikle rica ediyorum sizden; İYİ Partililere talimatımdır, diğer siyasi görüşlerden olanlardan da ricamdır. Şu parmağı sallayarak, göstererek konuşmak tavır koymak yok. Seçmen velinimettir. Hangi görüşte olursa olsun karşısında selam duracaksınız. Onun oyunu almak için seçmeninin karşısında selam duracaksınız. Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır, milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolup gidin. Size oy verenlerin vebalini taşıyacaksınız. O oyları helale çevireceksiniz, layık olacaksınız.”

“SEN MUTSUZ YAŞARKEN, EVLADIN MUTSUZ OLURKEN BİR AVUÇ ZENGİN DAHA ZENGİNLEŞİR”

“İYİ Partililere talimatım, diğer siyasi partilere de ricamdır; her bir arkadaşınızın, dostunuzun, komşunuzun karşısına geçecek onu ikna edeceksiniz, rica edeceksiniz, gönlünü kazanacaksınız, gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, üstten davranmayacaksınız, kutuplaşmaya uymayacaksınız. Allah’ın nasibi, inşallah sizlerin gayreti, hepimizin gayretiyle 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek. Mesele Sayın Erdoğan falan değil mesele bu ucube sistemdir, eğer 13’üncü Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu seçersek Meclis ve yürütme farklı yerlerde olur. Denge ve denetleme mekanizması işler, hukuk işler. Dolayısıyla da parlamenter sisteme başta AK Partiler olmak üzere birlikte geçeriz. Çünkü bu kadar büyük bir gücün hem Meclis hem Cumhurbaşkanlığı makamını almış olması bu ucube sistemin ilelebet devam etmesine sebep olur. Fakirsen daha fakirleşirsin, AK Partili zenginsen daha da zenginleşirsin. Senin çocuğun işsizken öbürlerininki zengin olur. Sen mutsuz yaşarken, evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir. Bunların önüne geçmek için 13’üncü Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu olarak hep beraber seçeceğiz.” (ANKA)