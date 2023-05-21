Suudi Arabistan’da skandal! Filistin vatandaşı Arap, Türk’ün kaderini belirlemek için oy kullandı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanımında skandal ortaya çıktı. Filistin vatandaşı bir şahıs Türk vatandaşı yerine oy kullandı.

Suudi Arabistan’da skandal! Filistin vatandaşı Arap, Türk’ün kaderini belirlemek için oy kullandı

Yurtdışı Seçmen Kurulu Başkanlığı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında, 20 Mayıs günü Cidde Başkonsolosluğu’ndaki 2A Nolu sandıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın oy kullandığını tespit etti.

Tutanak altına alınan olayla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Hadeel Salih Ali Alhaddad hakkında, annesinin yerine oy kullandığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Olaya ilişkin tutanaklar şu şekilde:

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(ANKA)

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