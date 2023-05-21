Meral Akşener: Her bir vatandaşımızın tek tek gönlüne gireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak turu için propaganda çalışmalarına bugün İstanbul’da başladı.

Meral Akşener, ikinci tur çalışmaları kapsamında İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

"HER BİR VATANDAŞIMIZIN TEK TEK GÖNLÜNE GİRECEĞİZ"

Sosyal medyasında Bakırköy ziyaretini alıntılayan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için “Hiç şüpheniz olmasın; her bir vatandaşımızın tek tek gönlüne gireceğiz" mesajı paylaştı.

Akşener'in ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarla yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bakırköy'de seçim koordinasyon merkezi ziyaretimizde vatandaşlarımızla bir aradaydık. Hiç şüpheniz olmasın; her bir vatandaşımızın tek tek gönlüne gireceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız seçeceğiz!”