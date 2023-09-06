Meral Akşener İzmir adayını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir adayını açıklarken, İstanbul ve Ankara'da seçimlere ayrı ayrı gireceklerini söyledi.

Meral Akşener İzmir adayını açıkladı

Fatih Altaylı'nın programına katılan Meral Akşener, seçim öncesinde Altılı Masa'da neler olduğunu ve Cumhurbaşkanı Adayı belirleme sürecinde neler yaşandığına dair soruları yanıtladı.

Altaylı'nın yerel seçimler hakkındaki sorularını da yanıtlayan Akşener, İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu belirtip, 81 ilde seçimlere ayrı ayrı gireceklerini açıkladı.

Fatih Altaylı'nın soruları ve Akşener'in cevapları şu şekilde oldu:

-İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?

Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir.

-İttifak kararı nihai mi?

Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.

"50 ARTI 1 İTTİFAK SİSTEMİ TÜRKİYE'YE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Akşener, ittifak sisteminin Türkiye' zarar verdiğine dair "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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