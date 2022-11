Meral Akşener süt peynir domates salatalık pirinç limon patlıcan şekerin fiyatını açıkladı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kürsüden süt, beyaz peynir, yoğurt, domates, salatalık, elma, pirinç ve toz şekerin fiyatlarındaki 1 yıllık artışı rakamlarla açıkladı.

Akşener konuşmasında

Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları;

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Biliyorsunuz Pazartesi günü,

6 siyasi parti olarak, geniş bir mutabakat zemininde hazırladığımız,

Anayasa Değişikliği önerimizi, milletimizle paylaştık.

Kurucu değerlerimize sadık kalarak,

meclisi güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için,

ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma;

ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken;

aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor.

Tabi biz, bu önerimizle;

kuvvetler ayrılığının tesisi,

Partili Cumhurbaşkanı döneminin sonu,

meclisin etkin denetimi deyince;

iktidardakileri, hemen bir rahatsızlık alıverdi…

Akademik özerkliğin, hakimlere coğrafi güvencenin geldiğini görünce,

rahatsız oldular.

Temel hak ve hürriyetlerin, tüm devlet organlarını, bağlayıcı hale getirildiğini,

insan onurunun, anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini,

hürriyeti sınırlamanın, istisna olduğunu görünce,

tedirgin oldular.

Sağlık hakkının, çevre hakkının ve elbette hayvan haklarının,

ilk kez, anayasal güvence altına alınmasının önerildiğini görünce,

mutsuz oldular.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, hak ve menfaatlerini korumanın,

devletin bir görevi olarak benimsendiğini,

ve mecliste, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da, temsil edilmesi için,

15 milletvekili ayrıldığını görünce,

paniğe kapıldılar.

Elbette bu durumu yadırgamıyoruz.

Sayın Erdoğan’ın dediği gibi:

“Bunlar daha iyi günleri…”

Çünkü, daha yeni başlıyoruz.

Bu arkadaşlara, daha çoook, panik atakları yaşatacağız.

Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya,

ve saraydaki sefaya alışanların rahatını, her adımımızla bozmaya,

itinayla devam edeceğiz.

Hiç kusura bakmasınlar.

Bu vesileyle;

Anayasa değişikliği çalışmamızda, emeği geçen,

tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu önerimiz, İYİ Parti olarak, Büyük Türk Milleti’ne verdiğimiz sözün,

bir kez daha, gür bir sesle tekrarıdır.

İstibdatın bitişine AZ KALDI!

Hürriyete AZ KALDI!

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye, çok AZ KALDI!

Kimse merak etmesin!

Aziz milletim;

Artık, ülkemizin her yanını saran,

adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve keyfiliğin, bir başka örneği de,

maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor.

Ülkemizin, en değerli kurumlarından biri olan, Boğaziçi Üniversitesi’nin,

bütün köklü gelenekleri ve nitelikli eğitim kalitesi,

yerle bir edilmek isteniyor.

Üniversitemiz, zincirleme biçimde;

hoyratça bir siyasi kadrolaşmaya,

liyakatsiz atamalara,

sarayı aratmayan, ucube bir yönetim anlayışına,

sahne oluyor.

18 Ocak 2022’de, üç fakültenin seçilmiş dekanları,

mesnetsiz suçlamalarla görevden alındı.

Ardından, 4 Mart 2022’de,

üniversiteyle hiçbir ilgisi olmayan, üç akademisyen,

tepeden indirme yöntemiyle,

aralarında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin de bulunduğu,

üç fakülteye, dekan olarak atandı.

Bu kişiler, akademisyen bile olmadıkları üniversitede,

dekan sıfatıyla, yönetim kurullarına girdiler.

Öğrenciler ve akademisyenler aleyhinde,

yüzlerce soruşturmaya katıldılar.

Üniversitedeki işleyişi, hiç bilmedikleri için,

usulsüz, hukuksuz, kararlar aldılar.

Bu kararların tamamı da,

öğrenciler ve akademisyenler tarafından, yargıya taşındı.

Peki bu kararlar neydi biliyor musunuz?

Mesela;

Geçtiğimiz Ekim ayında;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde,

İşletme Bölümü‘nün, seçilmiş başkanı,

ceza verilerek görevinden alınıyor.

Tepeden inme dekan da, onun yerine,

kendisini, bölüm başkanı olarak atıyor.

Evet yanlış duymadınız, kendisini atıyor.

Bu dekan, Türkiye’nin, en yüksek puanlı işletme bölümüne,

kendi alanı olmamasına rağmen,

hukuksuz bir şekilde, vekaleten bölüm başkanlığı yapıyor.

Rezalet, maalesef burada da bitmiyor.

Bu Kasım ayında, Ekonomi Bölüm başkanı da,

aynı şekilde görevden alınıyor.

Ekonomi Bölümü‘nde idari açıdan,

oldukça tecrübeli akademisyenler olmasına rağmen,

aynı dekan yine, tamamen usulsüz ve hukuksuz bir şekilde,

kendisini buraya da atıyor.

Böylece Türkiye’nin, en yüksek puanlı ekonomi bölümüne,

ekonomiyle alakası olmayan bir dekan,

adeta, “ben aslında ekonomistim” diyerek,

saray sakinlerinden alıştığımız, buram buram cehalet kokan bir özgüvenle,

vekaleten bölüm başkanlığı yapıyor.

Bu sayede;

İçerisinde 3 bölüm olan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nin, 2 bölümüne,

bu her konunun uzmanı dekan arkadaş, vekaleten başkanlık yapıyor.

Şimdi hepiniz, bu “Erdoğanımsı” dekanın, kendi alanı nedir diye,

merak ediyorsunuz değil mi?

İşte o da, 3’üncü bölümde saklı…

Bu arkadaşın alanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilermiş…

Ancak ne hikmetse, kendi alanına bir türlü başkan atamıyor.

Peki neden biliyor musunuz?

Çünkü, bu dekan arkadaş, kendisini,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne,

akademisyen olarak atatmak için uğraşıyor.

Bu yüzden de, herhalde göze batmamak için,

bu bölüme, vekaleten başkanlık yapmıyor.

Çünkü esas amacı, asaleten başkan olmak…

Hatta, bunun için çalışmalara da, Ağustos ayında başlıyor.

Bölümün ve fakültenin, hiçbir talebi olmamasına rağmen,

kadro kullanma izin talebi için, YÖK’e gidiyor.

YÖK de, her zamanki ciddiyetsizliğiyle,

Fakülte Yönetim Kurulu ile, bölümün onayı olmamasına,

ve yapılan tüm itirazlara rağmen, dekanın talebini onaylayıp,

27 Ekim 2022’de, kadro ilanı çıkıyor.

Üstelik ilanda, doktora tezinin başlığına kadar, tüm koşullar da,

bu arkadaşın, akademik geçmişiyle yakından örtüşüyor…

Yaa, bakın siz şu tesadüfe…

İşte tüm bu rezillik,

Boğaziçi Üniversitesi’nin, ne denli hedef alındığını,

kişisel çıkarlar ve rant arayışları için, ne denli tahrip edildiğini,

çok net bir şekilde, ortaya koyuyor.

Bu durum;

Ülkemizdeki, her gelir grubundan, en parlak çocuklarımızın,

alınlarının teriyle girip,

kamu kaynaklarıyla, dünya standardında eğitim aldıkları,

saygın bir üniversitemizin;

liyakatsizlikle, kayırmacılıkla ve keyfilikle,

düşürüldüğü durumun özetidir.

Boğaziçi Üniversitesi’ni esir alan, bu örnek;

Ülkemizdeki, en büyük sorunlarımızdan biri olan;

tepeden inme ve liyakatsiz atamaların,

ahbap çavuş ilişkisiyle, yürütülen işlerin,

ortak akıl ve demokrasiden uzak, yönetim anlayışının,

ibretlik bir iz düşümüdür.

Bu vesileyle;

Bu arkadaşa, işgal ettiği dekanlık ile başkanlıklara, çok alışmamasını tavsiye ediyor;

içinde bulunduğumuz dönemde, keser ve sapın hızla döndüğünü,

ve hesap gününün, artık çok yakın olduğunu, hatırlatmak istiyorum.

Ayrıca;

İki yılı aşkın süredir, maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında,

hakkını arayan,

her gün, nöbetler tutarak, bu ahlaksızlığa itiraz eden,

demokratik, özerk ve özgür bir üniversite hayalinden vazgeçmeyen,

Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine,

her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum.

Siz hiç merak etmeyin;

Yaşadığınız bu kabus bitecek!

Türkiye, özgürleşecek!

Türkiye, gelişecek!

Türkiye, güzelleşecek!

Türkiye, zenginleşecek!

Ve Türkiye iyileşecek!

Üstelik buna engel olmaya, hiç kimsenin gücü yetmeyecek!

Hepimizin beklediği o değişime, inanın çok az kaldı!

Hepimizin istediği adil, eşit ve özgür bir Türkiye’ye, inanın çok az kaldı!

Bugünün kaybeden Türkiye’sinin yerini,

yarının, kazanan Türkiye’sinin almasına, emin olun çok az kaldı!

Aziz milletim;

Bay Kriz ve ekonomi yönetiminin, akıl ve bilime düşman davranışları,

artık tüm dünyada,

devlet yönetiminde, liyakatsizlik ve beceriksizlik dendiğinde,

neredeyse literatüre girecek, bir vaka haline geldi.

Bu durumun, son örneği olarak, geçtiğimiz hafta,

Merkez Bankası, politika faizini, yüzde 9’a indirdi.

Böylece faiz, tek haneli rakama indi.

Sayın Erdoğan da, nihayet muradına erdi.

Peki ülkemizde ne değişti?

Hiçbir şey…

Ne kur oynadı, ne de faizlerde, bir değişiklik oldu.

Yani bu vesileyle, bir kez daha görmüş olduk ki,

Merkez Bankası’nın politika faizinin, düşük olması,

bir tek, Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor.

Çünkü ekonomide, herhangi bir sinyal etkisi yok.

Dolayısıyla artık, politika faizine de,

“Erdoğan faizi” diyebiliriz…

Nitekim;

Sayın Erdoğan, her ne kadar,

faize karşı zafer kazanmış gibi, nutuklar atsa da;

milletimizin yaşadığı gerçekler, maalesef değişmiyor.

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” yalanına, artık kimse inanmıyor.

Çünkü, çarşıdaki, pazardaki pahalılık,

vatandaşlarımızın, canını yakmaya, aynen devam ediyor.

Mutfaklardaki yangın, büyüyerek devam ediyor.

Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli,

enflasyon canavarının altında, ezilmeye devam ediyor.

Ama Bay Kriz’e göre, artık sıra enflasyondaymış…

Aklınca faizi halletti ya, şimdi sıra enflasyona gelmiş…

Biliyorsunuz, en son, “Merak etmeyin, o da inecek.” dedi.

Tabi, bu aslında, olumlu bir gelişme…

Çünkü, hatırlasınız kendisi, uzun bir süre,

enflasyonun varlığını bile kabullenememişti.

Sonrasında;

“enflasyon demesek, hayat pahalığı desek…“ diyerek,

işi iyice lakaytlığa vurmuştu.

Ve bu yılın başından beri de,

enflasyon için, düşüş tarihi vermeye çalışıyor.

Mart‘ta düşecek dedi, olmadı.

Nisan’da düşecek dedi, olmadı.

Mayıs’ta düşecek dedi, yine olmadı.

Şimdi artık, tarih de veremiyor.

“3 vakte kadar” edebiyatıyla, konuyu geçiştirmeye çalışıyor…

Değerli dava arkadaşlarım;

Yalnız, Sayın Erdoğan’ın, kahve fallarına endekslediği,

enflasyonu düşürme masalında,

Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, TÜİK’in

katkılarını da saymazsak olmaz.

Bu süreçte, onlar da, çok çektiler.

Tayyip Bey’i mutlu etme yolunda, çok başkan eskittiler.

Sayın Erdoğan’ın istediği rakamı, söylemeyen başkanlar,

sonbaharda düşen yapraklar gibi, birer birer döküldüler.

Adaya, teker teker veda ettiler…

Ve en sonunda, TÜİK de çareyi, her şeyi gizlemekte buldu.

Mayıs 2022’den beri, ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu.

Şimdi de, hummalı bir biçimde,

baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla,

milletimize, enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar.

Ama yemezler!

Milletimiz artık, son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki;

Bu iktidar artık, ülkemizi yönetemiyor.

Memleketimizi içine sürükledikleri yangın,

artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor.

Makyajlı rakamlarla kapanamıyor.

Süslü yalanlarla örtülemeyecek kadar, açık bir şekilde,

sokaklarda, marketlerde, pazarlarda görülüyor.

Milletimiz artık, markete gitmek bile istemiyor.

Neden biliyor musunuz?

Çünkü, parasının yetip yetmeyeceğini bilemiyor.

Çünkü, kasada mahcup olmaktan çekiniyor.

Çünkü, aldığı ürünleri, iade etmek zorunda kalmaktan korkuyor.

Ama biz bu gerçekleri dile getirdikçe, iktidar bize;

“Abartıyorsunuz” diyor.

“Yaygaracılık yapıyorsunuz” diyor.

“Yalan söylüyorsunuz” diyor.

O yüzden gelin, şimdi hep beraber,

enflasyon sepetindeki gıda ürünlerinin,

son 1 yıldaki, fiyat artışlarını inceleyelim.

Üstelik öyle, her marketin değil,

süper indirimli, üç harfli marketlerin fiyatları üzerinden gidelim.

Bakalım, yalan mı söylüyormuşuz?

Bakalım, abartıyor muymuşuz?

Bakalım, yaygara mı yapıyormuşuz?

Mesela;

Her evin vazgeçilmezi sütün, 1 litresinin fiyatı;

2021 yılının, Kasım ayında, 7,13 lirayken,

2022 yılının, Kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış.

Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4.

Mesela;

1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı;

2021 yılının, Kasım ayında, 32,89 lirayken,

2022 yılının, Kasım ayında, 85,80 liraya çıkmış.

Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 160,9

Mesela;

1 kilo yoğurdun fiyatı;

8,74 lirayken, 17,98 liraya çıkmış.

Yani, 1 yıllık artış, yüzde 105,6.

Mesela;

1 kilo patlıcan;

7,12 lirayken, 18,90 liraya çıkmış.

Yani, 1 yıllık artış, yüzde 165,6.

Mesela;

1 kilo domates;

7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış.

Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış.

Mesela;

1 kilo salatalık;

5,46 lirayken, 11,90 liraya çıkmış.

Yani 1 yılda, yüzde 118,1 artmış.

Mesela;

1 kilo limon;

4,39 lirayken, 13,90 liraya çıkmış.

Yani 1 yılda, yüzde 216,8 artmış.

Mesela;

1 kilo elma;

Geçen sene 5,38 lirayken,

bu sene, 14,90 lira olmuş.

Yani 1 yılda, yüzde 177 zamlanmış.

Mesela;

1 kilo pirincin fiyatı;

13,04 lirayken,

bir senede, 27,50 liraya çıkmış.

Yani, yüzde 110,9 artmış.

Mesela;

1 kiloluk toz şekerin, fiyatı;

2021 yılının, Kasım ayında, 6,91 lirayken,

2022 yılının, Kasım ayında, 24 liraya çıkmış.

Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 247,4

Evet, yanlış duymadınız, yüzde 247,4.

Ancak, tüm bu rakamların karşısında,

TÜİK’e göre şeker, yalnızca, yüzde 153 artmış.

Yaa bakar mısınız şu işe?...

Ne demişler?

Yalancının mumu, yatsıya kadar…

Hal böyleyken,

iktidarın mumu da, artık seçime kadar!

Giderayak sönmekte olan, iktidar mumunun, cılız ışığında;

Durmak yok, yalana devam Sayın Erdoğan!

Durmak yok, masala devam Sayın Erdoğan!

Durmak yok, artık yolun sonu yakın, Sayın Erdoğan!

Değerli milletvekilleri;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde,

bu kadar beceriksiz, böylesine ciddiyetsiz bir iktidar daha, görülmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde,

Milletimizin taleplerine, böylesine kulak tıkayan,

yaşadığı acılara, bu denli göz yuman bir iktidar daha, görülmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde,

Vatandaşın cebine, böylesine göz diken bir iktidar daha, görülmemiştir.

Ülkemiz bugün, tarihinde görülmemiş bir bunalımın içindedir.

Ve bu bunalımın sebebi de, iktidarın ta kendisidir.

Nitekim;

2023 yılı bütçesi de, bu gerçeği yansıtıyor.

Biliyorsunuz bütçe, geçtiğimiz 17 Ekim’de, meclise sunulmuştu.

Ben de, 19 Ekim’deki grup konuşmamda,

kapsamlı bir bütçe değerlendirmesi yapmıştım.

Konuşmamda, Bay Kriz ve arkadaşlarının,

ne kadar öngörüsüz olduğunu,

tahminlerinde, tarihi sapmalar yaşandığını,

rakamlarla ifade etmiştim.

Biliyorsunuz;

2022 bütçe harcama büyüklüğünün,

1 trilyon 751 milyar lira olması planlanmıştı.

Şimdi ise, iktidar, bunun, 3 trilyon 134 milyar lira olacağını söylüyor.

Yani, yıl sonu itibariyle, bütçe;

başlangıç miktarının, neredeyse iki katına çıkıyor.

İkinci Dünya Savaşı koşulları altındaki, 1943 yılından beri,

böyle bir şey, hiç yaşanmamış.

Evet yanlış duymadınız.

79 yıl aradan sonra, Bay Kriz;

ülkemize, 2’inci dünya savaşı şartlarını yaşatmayı, başarmış bulunuyor.

Bu olağanüstü başarısızlıktan ötürü,

başta Sayın Erdoğan olmak üzere,

liyakat abidesi, Ak Parti ekonomi kadrosunu kutluyorum.

Değerli arkadaşlarım;

2023 yılı bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri,

25 Kasım itibariyle, sona erdi.

İYİ Parti grubu olarak, milletimizin farklı ihtiyaçlarının, karşılanması amacıyla,

tam 26 önerge verdik.

Mesela;

EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla,

100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik.

Mesela;

İnternet alt yapımızın güçlendirilmesi,

ve internet erişimi olmayan, hiç bir hane kalmaması için,

3 milyar lira istedik.

Mesela;

KOBİ'lere destek ödemesi yapılması için,

10 milyar lira talep ettik.

Mesela;

Esnaf ve sanatkârlarımıza, aylık 2000 lira destek verilmesi için,

48 milyar lira bütçe ayırın dedik.

Mesela;

Kaçak göçmen ve sığınmacıların, sınır dışı edilmesi için,

geri gönderme merkezleri inşa edilip, gerekli planlama yapılsın diye,

10 milyar liralık bütçe önerdik.

Mesela;

Köprü ve otoyollardan, garanti geçişler için,

yandaş şirketlere ödenmek üzere ayrılan,

53 milyar liranın da, bütçeden düşürülmesini talep ettik.

Ez cümle;

Sağlık çalışanlarımızdan, öğretmenlerimize kadar,

Çiftçilerimizden, şehitlerimize ve ailelerine kadar,

milletimizin yaşadığı, birçok sorunun çözümü için,

bütçe önergeleri verdik.

Tahmin edeceğiniz gibi,

istişareden, demokrasiden, nasibini almamış, Cumhur İttifakı milletvekilleri,

bu önergelerin tamamını, reddetti.

Tabi, bizim milletimiz için verdiğimiz önergelerimizin, tamamı reddedilirken,

KÖİ projeleri için, yandaş müteahhitlere 102 milyar lira,

faiz giderleri için de, 566 milyar lira ödenek koyuldu.

Miktarını kimsenin bilmediği, kur korumalı mevduat ödemeleri de,

aynen devam edecek.

İşte size Ak Parti’nin, “millet odaklı” bütçe anlayışı…

Gerçekten ibretlik.

Değerli arkadaşlarım;

Öyle anlaşılıyor ki;

Cumhuriyetimizin, 100’üncü bütçesi,

Ak Partinin de, “veda bütçesi” olacak.

Çünkü bu bütçede, ekonominin sorunlarını, yapısal olarak çözecek hiçbir tedbir yok.

Kamu yatırımları için ayrılan kaynak, çok yetersiz.

Bay Kriz’in tek amacının, ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu,

çok net bir şeklide anlaşılıyor.

Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli,

vatandaşımıza, yoklukla, yoksullukla, fakirleşmeyle ödetiliyor.

Bu bütçede, çiftçi yok, emekli yok, memur yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, EYT’li yok…

Bu bütçede, millet yok, millet!

Mesela;

Tarım destekleme bütçesi, enflasyona karşı korunmuyor,

çiftçilerimiz mağdur ediliyor.

TÜİK’in açıkladığı, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre,

tarımsal girdilerde enflasyon, yüzde 138,2’e ulaştı.

Ama buna rağmen,

2022 yılında, tarım destekleme bütçesi, sadece yüzde 62,7 artırılıyor.

Oysa tarımsal destekleme bütçesi,

en azından, tarımdaki girdi maliyetleri kadar artırılmalıydı.

Saçma sapan politikalar nedeniyle,

üst gelir grubuna, Kur Korumalı Mevduat kapsamında,

bir çırpıda, 300 milyar lira ödemekten kaçınmayan iktidar,

milyonlarca çiftçimize, “2023 yılında, sadece 54 milyar lira ödeyeceğim.” diyor.

Kamu Özel İş Birliği Projeleri çerçevesinde,

“Beşli çeteye, 102 milyar lira ödeyeceğim.” diyen iktidar,

çiftçilerimize, sadece 54 milyar lirayı, layık görüyor.

Mesela;

Ak Parti’nin veda bütçesinden, öğrencilerimiz de nasibini alıyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri, düşük artırılarak,

ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz de, mağdur ediliyor.

2022 yılında, yüzde 85 buçukluk enflasyona karşı,

öğrenci burs ve kredileri, sadece yüzde 30 oranında artırılıyor.

Mesela;

Bu kadar yüksek enflasyon ortamında,

maaş ve ücretlerin, altı ayda bir, enflasyon kadar artırılması,

çalışanlar ve emeklilerde, büyük bir refah kaybına neden oluyor.

Bu kayıp, yıllık bazda, çalışanların cebinden 830 milyar lira alınması demek.

Ama maalesef;

çiftçinin, çalışanların, öğrencilerin yaşadıkları bu kayıpların hiçbiri,

2023 bütçesinde telafi edilmiyor.

Öyle görülüyor ki;

2023 yılı, milletimiz için, daha zor bir yıl olacak.

Ama, kimse endişelenmesin.

Şunun şurasında, seçime çok az kaldı…

Emin olun, sayılı gün, çok çabuk geçecek.

Sandıktan, yetkiyi aldığımızda,

Türkiye’yi hak ettiği ciddiyet ve millet odaklı bir anlayışla yöneteceğiz.

Bay Kriz ve arkadaşlarının, her saçmalığını, yakından izliyoruz.

Ekonomi ekibimizin, süratle enkazı kaldırıp, molozları temizlemek için,

planları, programı, yol haritası ve kadroları hazır.

Artık biz varız, artık İYİ Parti var.

Bizim için, Türkiye’nin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

Onlar gidecek, güneş doğacak.

Onlar gidecek, kabus bitecek.

Onlar gidecek, Türkiye süratle iyileşecek.

Ve Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılı,

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’yi müjdeleyecek.

Hiç merak etmeyin;

Çok az kaldı!

Değerli dava arkadaşlarım;

Uzun süredir, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili haberleri,

endişeyle takip ediyoruz.

Bu mesele, ülkemiz için, artık çok ciddi bir sorun hâline geldi.

Bu sorun;

Gün geliyor, masum çocuklarımızı tehlikeye atıp, canlarına mal oluyor,

gün geliyor, sessiz canlarımızın, canice katledilmesine sebep oluyor.

Buradan açıkça ilan etmek istiyorum:

Bizim;

11 yaşındaki Mustafa’mızının, hayatını kaybetmesine de;

Geçtiğimiz hafta, Konya’daki barınakta yaşanan vahşete de;

zerre tahammülümüz yoktur.

Bizim için, buradaki esas mesele;

“yaşam hakkının“ ihlalidir.

Nasıl ki tüm insanların, onurlu bir yaşam hakkı varsa;

O insanlarla aynı dünyayı, aynı toprağı, aynı havayı paylaşan

tüm canlıların da, onurlu bir yaşam hakkı vardır.

Dolayısıyla bizim anlayışımıza göre;

mesele, “yaşam hakkı” olunca,

devlet de, bu konuya duyarsız kalamaz.

Sokaklarımızın, milletimiz için, güvensiz hâle gelmesine de,

barınaklarımızın, işkence merkezlerine dönüşmesine de, razı olamaz.

Ancak;

devlet yönetmekten, bihaber olan bu iktidar,

bu konuda da, tüm beceriksizliğini gözler önüne seriyor.

Hatırlayın;

18 Kasım’da, Sayın Erdoğan, bir açıklama yapmıştı.

Demişti ki;

“Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri, sokaklar değil, barınaklardır.

Belediyeler, barınaklar inşa ederek,

başıboş sokak hayvanlarını toplamalı.

Konya Büyükşehir Belediyemizin, çok örnek bir çalışması var.”

Bu açıklamadan, tam 1 hafta sonra,

Sayın Erdoğan‘ın, örnek gösterdiği,

Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkez’inde,

korkunç bir vahşetin, görüntülerine şahit olduk.

Eminim ki, birçoğunuz, benim gibi,

o işkence görüntülerini, izlemekte bile zorlandı.

İnsanlıktan nasibini almamış, vicdansız bir caninin,

yaptıkları karşısında, hepimizin yüreği sızladı.

O sessiz hayvanlara, işkence eden vicdansızları,

kendilerine emanet canlıları, açlıkla sınayan kalpsizleri,

buradan, bir kez daha lanetliyorum.

Allah her birini ıslah etsin!

Bu vesileyle;

Hepimizin, yüreğini kanatan bu görüntülere, sessiz kalmayan,

büyük bir duyarlılık göstererek, olay yerine giden,

ellerinden geldiğince, sessiz dostlarımızın, ihtiyaçlarını karşılayıp,

onlara sahip çıkan, tüm hayvansever kardeşlerime,

canı gönülden teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri;

Biliyoruz ki;

Bu caniler için, yürekleri soğutacak bir cezai yaptırım,

maalesef kanunlarımızda yer almıyor.

Üstelik iktidar da, her zaman olduğu gibi,

olay yaşandıktan sonra, “gereken tedbirleri aldık” demenin,

ötesine geçemiyor.

Hatta;

Devlet yönetmenin, gereğini yerine getirerek,

bu konuya son verecek netlikle, somut adımlar atacağına;

yine, insanlarımızı, birbirinin karşısına dikerek,

işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Ciddiyetsiz açıklamalar, bilinçsiz yönlendirmelerle,

milletimizi, düşman kamplara ayırıyor.

Bir yanda;

Sahipsiz sokak hayvanlarının, saldırısına uğrayan, sevdikleri zarar gören,

ve haklı olarak tepki gösteren vatandaşlarımız,

hayvan düşmanı ilan edilirken;

Diğer yanda ise;

Hayvanları koruyan, ve onların güvensiz barınaklarda yaşamasına,

tepki gösteren, hayvanseverlerimiz de,

“hayvanperest” ilan edilerek, hedef gösteriliyor.

Böyle vicdansızlık olmaz!

Böyle ciddiyetsizlik olmaz!

Böyle devlet yönetilmez!

Ülkemizde yaşanan, tüm sorunlara olduğu gibi,

bu soruna da, aklın, bilimin, hukukun, ve vicdanın çerçevesinde,

çözüm bulmak zorundayız.

Nitekim biz, İYİ Parti olarak, sorumlu devlet anlayışımız gereği;

Hem sahipsiz sokak hayvanlarının korunması,

Hem de, sokaklarımızın güvenliğinin sağlanması için, bir çalışma yaptık.

Bu doğrultuda, İYİ Parti iktidarında;

Sahipli hayvanların olduğu kadar,

sahipsiz hayvanların da, yaşam hakkını destekleyeceğiz.

Saldırganlık geçmişi olan, engelli, ya da güçten düşmüş hayvanların,

yerel yönetimlerce kurulan, veya izin verilen hayvan bakımevlerine,

insancıl yöntemlerle, naklini sağlayacağız.

Hayvanların;

fizyolojik, sosyal, psikolojik, çevresel ve davranışsal gereksinimlerini, karşılamak için,

barınaklarımızı, evrensel standartlarda, geliştireceğiz.

Özellikle, bugün yaşadığımız acıların,

bir kez daha tekrarlanmaması için;

saldırganlık geçmişi olan hayvanların,

dünya standartlarında, bir rehabilitasyon programına alınarak,

iyileştirilmelerini sağlayacağız.

Ayrıca;

barınaklardaki hayvanlarımızın,

kontrolsüz nüfus artışını önlemek için de,

düzenli ve disiplinli bir kısırlaştırma programını, hayata geçireceğiz.

Şu anda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun’a ek olan,

“Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Kapsamında,

Geçici Bakımevi Şartlarının” içeriğinde;

bir barınağın, nasıl olması gerektiğine dair,

her türlü detayı içeren, kapsamlı bir mevzuat bulunuyor.

Ama;

mevzuatta bulunan maddeler, bugün;

maalesef ne uygulanıyor, ne de denetleniyor.

Yani;

barınakların koşulları ve hayvanların kaderi,

tamamen oralarda çalışan personelin,

inisiyatifine bırakılıyor.

İşte bu yönetimsizliğin, acı sonuçları da;

Konya’da olduğu gibi, karşımıza çıkıyor.

Sessiz dostlarımız, kafeslerin içinde;

Aç kalarak, sevilmeden, koşup oynamadan,

hatta çoğu zaman, kötü muameleye maruz kalarak,

yaşam mücadelesi veriyor.

Aslında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan,

ama her işi olduğu gibi, bu işi de, eline yüzüne bulaştıran iktidarın aksine;

Biz;

Barınakların, evrensel standartlara göre ruhsatlandırılmasını,

ve düzenli olarak denetlenmesini sağlayacağız.

Barınakları, hayvanseverlerimizin ve gönüllülerin ziyaretine açık tutarak,

şeffaf bilgi akışını da, destekleyeceğiz.

Ayrıca;

rehabilite edilen ve eğitilen hayvanlarımızın,

doğru ailelere sahiplendirilmesi için,

düzenli ve etkili kampanyalar yürüteceğiz.

Bunun yanında ise;

Milletimizi, evcil hayvan sahipliğinin, sorumlulukları konusunda bilgilendirecek,

hayvanları terk etmenin etkileri, ve sonuçları konusunda,

farkındalık çalışmalarını artıracak,

cezai yükümlülükleri de ağırlaştıracağız.

Şüphesiz ki;

Sahipsiz sokak hayvanları meselesinde, atılması gereken en önemli adımlardan biri de;

Merdiven altı ve kayıt dışı üretimin engellenmesidir.

Bu doğrultuda, İYİ Parti olarak biz;

Sorunun köküne inecek,

hayvan üretimine, belirli standartlar ve caydırıcı vergiler getirerek,

hayvan nüfusu artışını, kontrol altına alacağız.

Ve son olarak da;

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun,

caydırıcılık konusundaki yetersizliğinin önüne geçen,

ek düzenlemeler getireceğiz.

Hayvanlara karşı, sokakta, evde, ya da barınakta işlenen suçların,

idari para cezasıyla geçiştirilmesine, asla izin vermeyeceğiz.

Cezaların, suçun ağırlığına göre, sınıflandırılmasını sağlayacağız.

Aziz milletim;

Bizler, Allah’ın yarattığı ve bizlere emaneti olan kuşlar, aç kalmasın diye,

medreselere ve camilere, “kuş köşkleri” yapacak kadar,

zarif bir medeniyetin evlatlarıyız.

Bizim şanlı töremizin ve görkemli medeniyetimizin,

düşkün ve başıboş hayvanlara karşı gösterdiği, şefkat ve merhamet,

batıda bile, takdirle karşılanmıştır.

Fransız şairi Lamartin, bu takdirini şöyle ifade eder:

“Türkler, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah’ın yarattığı her şeye, hürmet ederler.

Bizim memleketlerde, başıboş bırakılan,

veya eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin, hepsine,

şefkat ve merhametlerini, teşmil ederler.”

İşte o nedenle, İYİ Parti iktidarında;

Milletimizin mayasında olan, şefkat ve merhamet duygusunun sarsılmasına,

asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu sorunu, devlet geleneğimize ve törelerimize yakışır biçimde,

ivedilikle çözeceğiz.

Hem, çocuklarımız güvenli sokaklara kavuşturacak,

Hem de, memleketimizde nefes alan, tüm canlılarımızı,

onurlu bir yaşam hakkına kavuşturacağız.

Emin olun, çok az kaldı!

Değerli dava arkadaşlarım;

Bildiğiniz gibi, 30 Eylül 2022 tarihli, Genel İdare Kurulu toplantımızda,

3 Ekim itibariyle, il ve ilçe kongrelerimizin, başlatılması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, ilçe kongrelerimiz devam ediyor.

Yarın itibariyle, 763 ilçemizin kongresi tamamlanmış olacak.

Ardından, 24 Aralık 2022’de, il kongrelerimiz başlayacak.

Tüm kongrelerimizi de, Allah’ın izniyle, 29 Ocak’ta tamamlayacağız.

Buradan, tüm teşkilat mensuplarımıza, partililerimize,

ve tüm dava arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum:

Yaklaşan seçimler, ülkemiz için, hayati bir önem taşıyor.

Bu seçim, milletimiz için, ya köprüden önce son çıkış,

ya da, devam eden yıkımın, son halkası demektir.

Böylesine önemli bir süreçte,

bizi, birbirimize düşürmeye çalışanlara,

dayanışma ruhumuzu, hedef alanlara,

yolumuza, tuzaklar kuranlara karşı,

birlikte ve dimdik durmalı,

kutlu hedefimiz etrafında, sımsıkı kenetlenmeliyiz.

Merhum düşünce insanımız, Galip Erdem’in dediği gibi;

“Türk milletini sevmekte birleşenler,

birbirlerini sevmekte birleşmeye mecburdurlar.”

Herkes bilmelidir ki;

hiçbir kardeşimizin, bir diğerinin kalbini kırmaya, hakkı olmadığı gibi,

kaybedeceğimiz, ya da vazgeçeceğimiz,

tek bir dava arkadaşımız da yoktur.

Ammaa;

üzerine basarak vurgulamak isterim ki;

bu hassasiyete,

İYİ’ler ailesinin, bu temel şiarına, uymak istemeyenlerin,

ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de,

kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır.

Çünkü;

milletimizin geleceği bizlerin omuzlarındadır.

Çünkü;

Sezen Aksu’nun şarkısındaki gibi,

“1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun” diyenlerin,

koltuk sevdasına kurban edilen memleketimizin,

İYİ’lerin güneşi dışında, bir alternatifi yoktur.

İşte o nedenle;

bizim için de, milletimizi hak ettiği gibi bir Türkiye’ye kavuşturmak için,

iktidar hedefinden başka bir alternatif yoktur!

Sezai Karakoç ne diyor?

"Her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun,

inananlar için, muhakkak bir Nuh'un Gemisi vardır"

İşte İYİ Parti;

O, Nuh’un Gemisidir!

İYİ Parti;

Ülkemizi güzel yarınlara ulaştıracak olan inancın, ta kendisidir!

İYİ Parti;

Gönülleri huzura kavuşturacak olan umudun, yılmaz bekçisidir!

Devam eden kongre sürecimizde,

en üstten en alt kademeye kadar,

göreve talip olan, her bir kardeşimi,

sadece bu gerçeğe odaklanmaya,

birliğe, beraberliğe ve hakça bir rekabete, davet ediyorum.

Her birinize, geri dönülmez çağrım şudur:

Kentlisinden, köylüsüne, yakınından, en uzağına kadar,

tüm vatandaşlarımızın, kapısına gideceğiz.

Bu yalan ve talan düzenini anlatacağız.

Çalmayan, çaldırmayan, çalışan, üreten ve liyakatle kalkınan Türkiye’yi,

hep birlikte, milletimize müjdeleyeceğiz.

Asla durmayacağız.

Asla yorulmayacağız.

Asla yılmayacağız.

İyileri, dün yıldırabildiler mi?

Bugün de başaramayacaklar!

Cesurları, dün korkutabildiler mi?

Bugün de başaramayacaklar!

Bizleri, dün yolumuzdan döndürebildiler mi?

Bugün de başaramayacaklar!

O halde şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum:

Benimle, bu kutlu mücadeleye, var mısınız?

Nice engelleri aştığımız gibi,

bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı,

yıkıp geçmeye var mısınız?

Benimle omuz omuza, iktidara yürümeye hazır mısınız?

Allah sizlerden razı olsun.

Asla unutmayın:

Bizim yolumuz, hak yolu, bizim yolumuz, hakikat yoludur.

Bizim yolumuz, millet yoludur!

Bizim yolumuz, Türkiye’nin kurtuluş yoludur!

Ve Cumhuriyetimizin kurtuluşu,

Bilge Kağan’ın, Sultan Alparslan’ın, Fatih sultan Mehmet’in, Hoca Ahmet Yesevi’nin,

ve Atatürk’ümüzün manevi izinden giden İYİLERİN,

yani sizlerin eseri olacaktır!

Yolumuz, bahtımız açık olsun!

Yüce Allah bizleri, milletimize karşı utandırmasın.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.