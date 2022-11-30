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Akşener: Haticeler ağlarken siz pudra şekerler çeken, gençler yarattınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında "Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi! Hadi be! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz pudra şekerleri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız." dedi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:08
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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Haticeler ağlarken siz pudra şekerler çeken, gençler yarattınız

Akşener: Haticeler ağlarken siz pudra şekerler çeken, gençler yarattınız
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Akşener grup toplantısında yoksulluk ile ilgili konuya geldiğinde metnin dışına çıkarak  isyan etti. “3-4 yaşındaki çocukların kemikleri sayılıyor” diyen Akşener, ”Kimsesizlerin kimiydiniz değil mi! Hadi be! Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi! Hadi be! Ayrımcılık yapmayacaktınız, yasaklarla mücadele edecektiniz! Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz pudra şekerleri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun! Yazıktır, yazıktır!” dedi.

O sözler grup toplantısında ayakta alkışlandı.

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