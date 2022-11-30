Akşener: Haticeler ağlarken siz pudra şekerler çeken, gençler yarattınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.



Akşener grup toplantısında yoksulluk ile ilgili konuya geldiğinde metnin dışına çıkarak isyan etti. “3-4 yaşındaki çocukların kemikleri sayılıyor” diyen Akşener, ”Kimsesizlerin kimiydiniz değil mi! Hadi be! Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi! Hadi be! Ayrımcılık yapmayacaktınız, yasaklarla mücadele edecektiniz! Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz pudra şekerleri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun! Yazıktır, yazıktır!” dedi.



O sözler grup toplantısında ayakta alkışlandı.

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