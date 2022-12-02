Türkiye hala bu olayı konuşuyor. Belediyenin öğrencilere vereceği bedava yemeğin yasaklanması Meral Akşener'i çıldırtmıştı

İYİ Parti, okullarda öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunulacağı Rüzgar Gülü Projesi'ni 6 Ekim 2021'de duyurmuş, projenin pilot uygulaması olarak belirlenen Antalya'nın Demre ilçesinde İYİ Partili ilçe belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilmişti.

İYİ Parti 27 Kasım’da Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sebepsiz şekilde proje protokolünü iptal ettiğini duyurdu.

AKŞENER’İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU: “YAZIKLAR OLSUN SİZE”

Konuyu partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sert sözlerle eleştirmiş; “Çocuklarımızı açlığa, ailelerimizi umutsuzluğa mahkûm edenler; Hani kimsesizlerin kimiydiniz? Hani yoksullukla mücadele edecektiniz? Yazıklar olsun size!” demişti..

Akşener’in gösterdiği büyük tepkinin görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya ve paylaşılmaya devam ediyor…

İşte o açıklama: