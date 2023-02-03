CHP'li Başarır: Olcay Kılavuz yeniden milletvekili seçilmezse ülkeyi terk eder. Çünkü Sinan Ateş cinayetinin tam ortasında

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken sözler sarf etti.

Ankara'da Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Başarır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kılavuz'la ilgili, “Bahçeli eğer Olcay Kılavuz'u milletvekili listesine koymazsa, Kılavuz seçimlerden sonra ülkeyi terk eder, çünkü Sinan Ateş cinayetinin tam ortasında." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı. Öte yandan son olarak şüpheli Avukat Serdar Öktem tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.