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AKP Grup Başkanvekili Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş deprem felaketi sonrası çıkan seçimin ertelenmesi tartışmaları ile ilgili konuştu. Elitaş, “Seçimin ertelenmesi söz konusu değil” dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:07
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AKP’li Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil

AKP Grup Başkanvekili Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın başlayacak Meclis çalışmaları ile ilgili konuştu. Elitaş, "Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT" ifadelerini kullandı.

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

“TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.

Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.

Seçimin ertelenmesi söz konusu değil.”

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