Meral Akşener'den Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek. Üç ailenin kirasını karşılayacağını açıkladı

11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrasında barınma sorununa çözüm bulmak için İhtiyaç Haritası ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV üzerinden yapılan canlı yayınla pek çok depremzedenin konut sorununa çözüm sundu.

“Bir Kira Bir Yuva Özel” programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra birbirinden değerli sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler, dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları da katıldı.

MERAL AKŞENER'DEN ÜÇ AİLEYE DESTEK

Canlı yayın konuklarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, üç ailenin kirasını karşılayacağını açıkladı.

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Meral Akşener, milletimize sevgilerini, saygılarını ve selamlarını söyleyerek üç ailenin kirasını karşılayacağı bilgisini paylaştı.

O kadar kıymetli bir yardım gecesi ki bu... Bana telefonla ulaşan bir hanımefendi bağışların mutlaka ulaşacağını biliyoruz bu bir poz değil şeklinde konuştu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla depremzedeler için bir maaşını bağışladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün üçüncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, acıları dinlediği zaman bu tür kampanyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Halk TV'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Yıkılmayan evlere endişe nedeniyle girilmiyor ki doğrusu da budur. Durum böyle olunca bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak ilden ayrılan insanlar için de maddi yardım ihtiyacı doğuyor. Ben de yine bir maaşım bu kampanyaya bağışlıyorum. Kimsenin umutsuz olmasın. Bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."

BABACAN DA BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

DEVA Partisi Ali Babacan da bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Babacan, "Çok acı günleri yaşıyoruz şu anda. Zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" dedi.