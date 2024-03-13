Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Suriyelilere para buluyorsun kardeşim bulamadığın yer emekliler ve öğretmenler mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Akşener, Erdoğan'a hitaben yaptığı açıklamada, "Suriyelilere para buluyorsun da Türkiye'yi soyanların vergilerini silmeye para buluyorsun kardeşim. Bulamadığın yer emekliler ve öğretmenler mi?" şeklinde konuştu. Akşener'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Akşener, emeklilere ve öğretmenlere yönelik yapılan düzenlemeleri eleştirerek, hükümetin önceliklerini sorguladı.