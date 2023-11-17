Meral Akşener’den Gazze çıkışı. 'Gazzelileri ne bizim ülkemize ne de başka ülkelere gönderin'

Savaş Atıcı/ Gökçe Sena Birol/ Bayram Aydoğdu/ Mehmet Arslan/ Fatih Barinal/ Erdem Tamdemir - Kırıkkale/YENİÇAĞ

Meral Akşener, Kırıkkale’de düzenlediği İl Başkanlığı ziyaretinde, 7 Ekim’den bu yana süren İsrail-Filistin çatışmasıyla alakalı konuştu. Akşener “Gazze’de yaşananlar için diyoruz ki lütfen uluslararası sistemde ağırlık koyun garantör ülke olma konusunu yerine getirin, uluslararası dünyada savaş suçlusu ilan ettirin ve o adamı İsrail’in başından İsraillilere def ettirin. Bu mümkün. Gazze’de yaşayan insanlara yardım yapın, onları her yere dağıtmayın o zaman orası elden gider. Çünkü bu sistem dış politikadaki devlet aklını yok etti” dedi.

“GAZZELİLERİ NE ÜLKEMİZE NE DE BAŞKA ÜKEYE GÖNDERİN”

Gazze'de yaşananların son derece yanlış olduğunu belirten Akşener, “Oradaki insanların canlı ve sağlıklı kalmasını sağlamak birinci görevimizdir. Dünya'yı bu konuda ayağa kaldırın, diplomasiyi yapın. Ancak Gazzelileri oradan ne bizim ülkemize ne de başka ülkenin topraklarına göndermeyin. Aksi halde İsrail orayı işgal eder. Biz bunu diyoruz onlar ne anlıyor” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde başlattığı teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak kırıkkale’de bulunan Akşener, İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Seçimler öncesi, Edirne’de başladığı il teşkilatları ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale İYİ Parti İl Teşkilatını ziyaret eden Akşener, Kırıkkale Belediye Başkan Adayı olarak halihazırda partinin Kırıkkale İl Başkanlığını yürüten Yavuz Kuzucu’yu aday gösterdi. Kuzucu daha önce MHP İlçe başkanlığı ve İl İkinci Başkanlığı yapmıştı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Bugün burada biz insan ömrü için bile kısa ama siyasette çok fazla hepimize çok uzun gelen bir 6 yılı doldurduk. Türkiye’de bazı şeyleri başardık, başaramadıklarımız da oldu. Bu başaramadıklarımızın çok önde olduğu başardıklarımızın unutulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla hem başardıklarımızı hatırlamak hem de başarısızlıklarımızdan ders çıkarıp bundan sonra nasıl başarılı olacağımızı sizden aldığımız ilham ve bilgilerle paylaşmak üzere hem Yavuz beyi hem de Yahşiyan belediye başkan adayımızı ilan etmek için aranızdayım” dedi.

“SEN ÖNÜMÜZDEN YÜRÜ DEDİLER”

İYİ Parti’nin kuruluş aşamasıyla alakalı konuşan Akşener, “Türkiye’de bir grup insan bir araya geldiler, bana dediler ki ‘sen de önümüze geç ve biz siyasi parti haline gelelim.’ Ben partimizi bir girişimcilik örneği olarak anlattım. Başlangıçta zorlukların çekileceğini o zorlukların sonucunda yok olunabileceği ama var kalındığı takdirde bu ülkeyi yöneteceğine inanan insanların kurduğu bir girişimcilik örneği olarak nitelendirdim” dedi.

Akşener ayrıca, her bir il binası için, bina bulmakta zorlandıklarını belirtiği konuşmasında, “Normalde 1 birimse, biz 1,5-2 birim farkla tuttuk. Kiralar patlamış değildi ama biz hep fazlasına tuttuk.

İnsanlar korktu. Yerelde kraldan çok kralcılık yapıldı. Sanki saraydan Sayın Erdoğan buraları bilecek ve bize binasını kiraya verecek ev sahibine, “Bak binanı kiraya verdin, ben seni ne yaparım" diyecekmiş korkusunun yaratıldığı Türkiye'de bir grup insan bir araya geldiler. Bana da dediler ki sen de önümüze geç biz de siyasi bir parti haline gelelim. Hiç birimiz bu koltuklara çakılı olmadık. Partimiz hep birinci önceliğimiz oldu. Kurulduğumuz günden beri ben de dahil fedakarlık yapa yapa ilerledik ” ifadelerini kullandı.

“HERKES KORKUYORDU”

İYİ Parti il Başkanlıklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara da değinen Akşener, “Herkes korkuyordu, hatırlasanıza. Bir arkadaşımız yüzü sapsarı geldi dedi ki "Abla il ve ilçe başkanlarımız şu günden itibaren tek tek tutuklanacakmış" Bunların yayıldığı ve insanlara gelip söylendiği, tutuklanmakla tehdit edilmek... Zaten bir suç olması gerekmiyor şu hareket yapıldığında Türkiye'de insanların tutuklandığı bir Türkiye'de buna inanmak o kadar kolay ki!

Koltuğa geldiğimde bu insanları nasıl koruyabilirim sorusu birinci önceliğim oldu. Her salı günü bir telefon geliyor arkadaşlarımızdan çarşamba günü beni tutuklamaya geliyorlar. Ben artık dalga geçmeye başladım. Bütün bunlardan sadece ben geçmedim siz de geçtiniz. Darbe döneminde kurulan partiler bizim kadar eziyet görmemiştir. Bizim kadar zorbalığa uğramamıştır. Failler belli olmasına rağmen hepsi beraat etti” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÖNEM VERDİĞİ İKİ ŞEHRİ ALDIK”

2019 yerel seçimlerle alakalı, “CHP ve İYİ Parti olarak sadece iki parti olarak yerel seçimlerde resmi bir ittifak yaptık. Orada sayın Erdoğan'ın önem verdiği iki şehir alındı. Bir başarı öyküsü yazıldı. Ondan sonra Türkiye'de birçok konuda nefes alınır oldu. 2023 seçimleri de çok sert geçti” ifadelerini kullandı.

Akşener konuşamsının devamında, “Dün tesadüfen bir yerde okudum diyor ki "Yanlışı söylemeyin. Yanlışı söylemekte ısrar etmeyin. Çünkü bunu yaptığınızda yanlış hakikatin yerini alır" Türkiye'de şu an da bu hakim. Türkiye'nin yanında yer almak birinci önceliğimiz oldu. Ancak övünme mevzusu eksik olduğu için hakaretlere iftiralara cevap verelim derken hikayemizi anlatmaktan geri durduğumuz için bizim nasıl bir parti olduğumuz geri kaldı” dedi.

“TÜRKİYE ŞUCULUK BUCULUK ÜZERİNDEN BÖLÜNÜYOR”

Kırıkkale'de emeklinin adeta ölmüş olduğunu belirten Akşener, “Yolda gelirken sanki binaların üzerine kül serpilmiş gibi. Burası emekliler şehri. O evi olan arkadaşlarımız zamanında yapılan badananın üzerine badana koyamamış. Belediye buna yardım etmiş mi? Hayır.

Bu örnekleri niye verdim biliyor musunuz? Yine Türkiye şuculuk buculuk üzerinden bölünüyor. Yine Türkiye gerçek dertleri konuşmuyor. Yine Türkiye 'Sizin derdiniz nedir?' diye sorup ona çare üretmiyor. Yine hep beraber şucu yine hep beraber bucu olarak bölünmüş durumda. Yine konuşulmayan, konuşmayan, hakkında tek cümle sarf edilmeyen seçmenimiz, milletimiz.

Bugün Türkiye tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Bunun neticesinde manevi değerlerimiz üzerinden dövüştürülmeye çalışıldığımız ve kendimizi anlatma fırsatının ortadan kalktığı seçim sistemi içindeyiz

Bu yeni sistemin dayattığı şartlar ile maalesef bu kutuplaşmanın kutunun dışına çıkmayı ve çıkarabilmeyi başaramadık. Tek başarısızlığımız varsa o da budur.

Bu propagandalar üzerinde o köylünün derdinin konuşulamadığı, özelleştirilmiş elektrik şirketlerinin yaşattığı zorbalıklarının konuşulamadığı, KYK yurtlarında çekilen eziyetlerin konuşulması gerekirken din iman üzerinden, inançlarımız ve milli duygularımız üzerinden çarpıştırılan bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

Bu ülkede her şey çarptırılıyor. Bunun adı kayıkçı kavgası. Günahtır günah” dedi.

Belediye Başkan Adaylarından beklentisini de açıklayan Akşener, “Aday arkadaşlarımızın yapması gereken nedir? İyi belediyeciliği, dürüst ve namuslu, öznenin vatandaş olduğu, imar rantlarından cebinizin doldurulmadığı, kimsenin kayırılmadığı, fakirin fukaranın yanında olunulduğu, sosyal devlet anlayışının belediyeliğiyle hayata geçirildiği, hangi evde yaşıyorsan belediye başkanlığı bitinceye kadar aynı evde yaşadığı, başkanlık bitince de hayatında manyak değişikliklerin olmadığı belediye başkanlığı yapacaksınız” dedi.