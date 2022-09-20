Meral Akşener iktidara böyle seslendi: Yaptınız yaptınız, yoksa gelince biz yapacağız

Mevlüt Biçer-Demet Sirkeci -YENİÇAĞ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Pursaklar'da Kanaat Önderi ve İş İnsanları Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İktidarın muhalefete hakaretler yağdırmak yerine sosyal konut projesi gibi adımlar atmasını olumlu bulan, bunula beraber projenin eksiklerini de eleştirdi. Ödeme planındaki belirsizliğe dikkati çeken Akşener, projenin incelenip hazırlanan önerinin iktidara ileteceğini bildirdi. Gerekli düzenlemelerin bu yapılması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Yaptınız yaptınız. Yapmadınız, gelince biz yapacağız." dedi.

Akşener açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Seçime doğru gidilirken iktidar dar gelirlilere konut projesi açıkladı. Şimdi ben içeriğinden önce bunu çok doğru bir iş olarak buldum. Neden biliyor musunuz? Konut projesi açıklamak yerine 'Meral Akşener şucudur, öbürü bucudur, şu şöyledir, bunlar vatan hainidir, teröristtir" demek yerine... Bunların denilmesinin size sıfır faydası var. Ama buna karşılık şuculuk buculuk yerine, sosyal konut projesinin devreye sokulması, 'Yarın iş başına yeniden geldiğimde bunu yapacxağım" demek bütün bu anlattıklarımın ispatıdır. Şimdi bize düşen nedir? 'Bu konut projesi rezalettir, seçim için yapılıyor yanlıştır' demek değil.

Hakikaten kırk yılın başında şuculuğu buculuğu bir kenara bırakıp, hakareti iftirayı bir kenara bırakıp, kutuplaştırmakı, insanları birbirine düşürmeyi bir kenara bırakıp bir proje ile vatandaşa ulaşmayı hedeflemişse o iktidar, 'Biz doğru yoldayız' demektir. Ama şimdi bu projenin eksikleri var. O eksikleri arkadaşlarım şimdi çalışıyor. Mesela benim bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Konutlar telim edildikten sonra, 5 sene sonra o insanlar neye göre, nasıl, ne kadar para ödeyecek belli değil.

Dolayısıyla bugünden ödemeye başlıyor ama sonrasında rakam belli değil. Adı üstünde dar gelirli. Adı üstünde ihtiyaç sahibi. Adı üstünde yoksul kesim. Dolayısıyla mesela bunun belli edilmesi lazım. Şimdi bunu çalışıyor arkadaşlarımız. Bu paylaşılacak.

Diyeceğiz ki, 'Ey muhteremler. Bunu böyle yapın bu insanlara büyük fayda böyle sağlanır. Öbür türlü belirsizlik var.' Yaptınız yaptınız. Yapmadınız, gelince biz yapacağız."