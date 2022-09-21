21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener Erdoğan’ın son açıklamasına kahkaha atarak yanıt verdi

Meral Akşener Erdoğan’ın son açıklamasına kahkaha atarak yanıt verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ankara'daki esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimleri kazanma konusunda endişemiz yok çünkü alternatif yok” sözleri soruldu. Akşener, gülerek (ha ha ha) yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:00
Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son seçim açıklamasına kahkahalarla yanıt verdi

Meral Akşener Erdoğan’ın son açıklamasına kahkaha atarak yanıt verdi
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

ERDOĞAN’IN SEÇİM AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ: HA HA HA...

Akşener, esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının, “Sayın cumhurbaşkanın ‘Seçimleri kazanma konusunda endişemiz yok çünkü alternatif yok’ sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna gülerek cevap verdi (ha ha ha).

“AYLIK 50 BİN TL GELİRİNİZ OLSA EV ALAMAZSINIZ”

Esnaf gezisi sırasında bir giyim mağazası sahibi, “Eskinin kaban fiyatına artık kazak var” derken Akşener de fiyatlar karşısında şaşkınlığını belirtti.

Bir başka esnaf da “Enflasyondan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz ama ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi.

Akşener, asgari ücretle geçim sıkıntısı çekenlerin anlattıklarını dinleyince, “2 asgari ücretle bir ev alma imkanı varken bugün 50 bin TL aylık geliriniz olsa alamazsınız” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN PAPAĞANINA EL KONULAN ESNAF: TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLERE BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ

Akşener'in ziyaret ettiği esnaf, dükkanında bulunan Zeytin isimli papağana bir süreliğine devlet yetkilileri tarafından el konulduğunu belirterek, “Göçmen diye elimizden aldılar. Türkiye'de bir sürü göçmen var onlara bir şey yapmıyorsunuz bunu mu alıyorsunuz? Belgeleri hazırlattık öylece geri aldık?” dedi. Akşener de papağana “Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. Esnaf, “Şu anda karamsar” diye yanıt verdi

YUMURTAYLA TANE HESABI

Akşener'in ziyaret ettiği yumurta satıcısı esnaf, “Koliyle yumurta satışı düşük. İnsanlar adede dönüyor. 30'a böldürüyor tane hesabı yapıyor. Şu anda böyle bir durum söz konusu. Geçen hafta yumurtanın kolisi 45,90 idi şu an 54,90. Sadece bir haftada oldu” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Umıtsız yaşanmıyor
21.09.2022 21:10
Artık bir kadın yönetsin bu ülkeyi.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
3
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
4
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
5
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
6
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
7
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
﻿Halkbank 2 ay önce 4 lira olan kendi hissesini 8 liradan aldı. İşte belgesi
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada  
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Arnavutköy'de öğrenci yurdunda yangın
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.