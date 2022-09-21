Meral Akşener Erdoğan’ın son açıklamasına kahkaha atarak yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

ERDOĞAN’IN SEÇİM AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ: HA HA HA...

Akşener, esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının, “Sayın cumhurbaşkanın ‘Seçimleri kazanma konusunda endişemiz yok çünkü alternatif yok’ sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna gülerek cevap verdi (ha ha ha).

“AYLIK 50 BİN TL GELİRİNİZ OLSA EV ALAMAZSINIZ”

Esnaf gezisi sırasında bir giyim mağazası sahibi, “Eskinin kaban fiyatına artık kazak var” derken Akşener de fiyatlar karşısında şaşkınlığını belirtti.

Bir başka esnaf da “Enflasyondan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz ama ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi.

Akşener, asgari ücretle geçim sıkıntısı çekenlerin anlattıklarını dinleyince, “2 asgari ücretle bir ev alma imkanı varken bugün 50 bin TL aylık geliriniz olsa alamazsınız” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN PAPAĞANINA EL KONULAN ESNAF: TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLERE BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ

Akşener'in ziyaret ettiği esnaf, dükkanında bulunan Zeytin isimli papağana bir süreliğine devlet yetkilileri tarafından el konulduğunu belirterek, “Göçmen diye elimizden aldılar. Türkiye'de bir sürü göçmen var onlara bir şey yapmıyorsunuz bunu mu alıyorsunuz? Belgeleri hazırlattık öylece geri aldık?” dedi. Akşener de papağana “Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. Esnaf, “Şu anda karamsar” diye yanıt verdi

YUMURTAYLA TANE HESABI

Akşener'in ziyaret ettiği yumurta satıcısı esnaf, “Koliyle yumurta satışı düşük. İnsanlar adede dönüyor. 30'a böldürüyor tane hesabı yapıyor. Şu anda böyle bir durum söz konusu. Geçen hafta yumurtanın kolisi 45,90 idi şu an 54,90. Sadece bir haftada oldu” diye konuştu.