Meral Akşener: Siyaset Türkiye’de son zamanlardaki gibi pis bir dille hiçbir zaman yapılmadı

Demet Sirkeci -Yavuz Hancıoğlu /Yeniçağ Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Çankaya'da İş insanları ve kanaat önderlerine hitap etti.

İşte Akşener'in açıklamalarından önemli başlıklar;

"Biz uzun bir zamandır il il ilçe ilçe esnaf geziyoruz. Bunun bir manası var. Birincisi esnafımız Türkiye’nin ekonomisinin bel kemiği. Sanayicinin ürettiğini onlar satar, çiftçinin ürettiğini onlar satar. Yani üretici ne üretiyorsa tüketiciye ulaşmasını onlar sağlıyor. O dükkanların içerisinde kavga yoktur. O dükkanların içerisinde hizmet vardır. O hizmet üzerinden rekabet vardır.

"Siyaset son zamanlardaki gibi Türkiye’de pis bir dille hiçbir zaman yapılmadı"

Siyaset son zamanlardaki gibi Türkiye’de pis bir dille hiçbir zaman yapılmadı. Saygıya dayalı bir üzerinden, hizmete dair oluşturulan rekabet üzerinden yapıldı ve seçmen veli nimetti, unutuldu. Şimdi seçmenin veli nimet olabilmesi için o dükkanlardaki müşteriye gösterilen saygı üzerinden hatırlatmak lazımdı. Bugüne kadar bizim partimiz bireysel olarak herhangi bir siyasi partinin herhangi bir mensubu hakkında hakaret eden, iftira atan, onun ailesini inciten tek bir cümleyi bırakın tek bir kelime ortaya koymamıştır. Biz bunun adına makul siyaset diyoruz.

Eğer biz siyasetçiyi bu hizmet etmek üzerinden rekabet ettirebilirsek, aslın siz olduğunuzu herkesin kafasına çivi gibi çakabilirsek iddia ediyorum o ülke düzelir. Şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyi bırakırsak o zaman siyasetçi görevini hatırlar ve o görevi yerine getirir. Getirmeyeni de gönderir giderseniz.

"Fetöcü diyorlar ateist diyorlar..."

Bu gerilimin, Türkiye’de bu neden olduğunu anlayamadığımız gerilimin, her birimize bir lakap takıldı ülkede; aynı anda bu kadar çelişkili iftiranın aynı kişi üzerinde olması korkunç bir şey. Fetöcü diyorlar ateist diyorlar, aynı zamanda PKK’lıyım aynı zamanda faili meçhulcuyum. Arkadaş ben kimim. Ben neyim. Evim basılıyor gecenin 11:30’unda, peşine düşüyoruz bu fiilleri yapanların hepsi beraat ediyor. Bir ülkede yargı olmazsa demokrasi olmaz. Böyle bir şey olabilir mi?"



