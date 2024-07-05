Merih’in tek suçu Türk olmak

Milli takımın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı maça damgasını vuran Merih Demiral, maç sonunda bozkurt işareti yapmıştı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraf sonrası Alman makamlar harekete geçerek Merih’e soruşturma açılmasına neden oldu. UEFA, açtığı soruşturmada skandal bir karar verdi. Yapılan açıklamada Merih’e 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

Yıldız savunmacı bu ceza ile birlikte çeyrek finalde Hollanda maçında ve geçilmesi durumunda yarı finalde forma giyemeyecek.

Avusturya maçına damga vuran bir performans sergileyen Merih’e verilen cezaya rağmen benzer sebeplerden UEFA’nın açtığı ya da açmadığı soruşturmalar ile verdiği cezalar yeniden gündem oldu.

SADECE 20 BİN EURO CEZA VERDİLER

Merih’e açılan soruşturma sonrası en çok gündeme gelen örnek 2018 yılında yaşandı. Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda İsviçre forması giyen Arnavut asıllı oyuncular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri Sırbistan’a karşı attıkları gol sonrası Arnavutların ulusal sembolü olan “Çift başlı kartal” işareti yapmışlardı. Söz konusu hareket Sırp taraftarları sinirlendirirken UEFA, 2 oyuncuya 20 bin euro para cezası vermekle yetinmişti.

BELLİNGHAM’A VERDİKLERİ CEZAYI ERTELEDİLER

Merih ile aynı turnuvada boy gösteren İngiliz yıldız Jude Bellingham, maç sonunda skandal bir hareket yapmıştı. Hareket kameralara yansımazken sosyal medyada büyük tepki çekti. UEFA, İngiliz oyuncuya ertelemeli 1 maç ceza verdi. Böylece Bellingham, İsivçre’ye karşı oynanacak çeyrek final mücadelesinde forma giyebilecek.

Alınan bu karara rağmen neden Merih’e ertelemesiz maç cezası verildiği merak konusu oldu.

TADIC’E SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

Sırbistan milli takımının tecribeli oyuncusu Tadic, Karadağ’a karşı oynadıkları maç sonrası “çetnik selamı” vermişti. UEFA, Tadic için soruşturma bile açmaya gerek görmedi.

MERİH’İN TEK SUÇU TÜRK OLMAK

Ortada olan bunca örneğe rağmen Merih’e neden maç cezası verildiği merak konusu oldu. Ceza büyük tepki çekerken “Merih’in tek suçu Türk olmak” yorumu yapıldı. UEFA’nın Almanların baskısı ile ceza verdiği belirtilirken, disiplin komitesinin başındaki ismin Avusturyalı olması ise dikkat çekti.