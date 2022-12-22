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Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ekonomistlerden tek bir tahmin

Merkez Bankası 2022 yılının son faiz karının bugün saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomistler ise faizin yüzde 9'da sabit kalmasını öngörüyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:15
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Merkez Bankası 2022 yılının son faiz karının bugün açıklayacak. Anket sonuçları açıklandı

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ekonomistlerden tek bir tahmin
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının son faiz kararının bugün açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 9'da sabit kalması bekleniyor.

Piyasaların merakla beklediği karar saat 14.00'te açıklanacak. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında. 

EKONOMİSTLERDEN TEK TAHMİN

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Merkez Bankası, aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Ankete katılan kurumların hiçbiri bu toplantıda faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi. Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİN RİSKLERİ

Faiz oranlarının düşürülmesinin tüketim harcamalarını artırması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Ancak tüketim harcamalarının artması beraberinde enflasyonun yükselmesi riskini getiriyor. Bir diğer konu da faizlerin düşük olduğu bir ortamda kredi alma ve verme eğiliminin artmasının piyasadaki yerel para birimi miktarının yükselmesine neden olması. Bu da enflasyon riski yaratan bir başka unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle genel kabul gören ekonomi teorisinde, faiz oranlarının düşük tutulmasının enflasyon yaratacağı ve enflasyonun arttığı bir dönemde de fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşü bulunuyor.

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