En uzun gece hangisi? Tıkla oy ver

Sizce en uzun gece 21 Aralık mı yoksa; Çocuğunun hasta olduğu gece mi? Bir yakınını kaybettiğin gece mi? Bir sevdiğinden haber alamadığın gece mi? Yoksa ödemesi gelen borcunu ödeyemediğin gece mi? ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlara bir yenisi daha eklendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı bilimsel olarak en uzun gecenin 21 Aralık olduğunu ancak çocuğunun hastalanması, bir yakınını kaybetmek, sevdiğin kişiden haber alamamak ve ödenemeyen borçların en uzun geceye işaret ettiğini işaret etti.

Vatandaşlar arasında kimisi asgari ücreti yerinde bulurken kimisi ise asgari ücretin çok düşük olduğunu ve bununla birlikte yeni zamların kapıda olduğunu düşünüyor.

Artan zamlar hayatımızın her alanını olumsuz yönde etkilemekle birlikte ciddi manada bizi hayatın zorluklarıyla da karşı karşıya bırakıyor.

Vatandaşlar Asgari ücretin artmasına sevinip sevinmeyeceği konusunda çok kararsız kalıyor.

Daha asgari ücret alınmadan gizli zamlar şimdiden yapılmaya başladı bile...

Kimileri çocuklarını okula bırakırken harçlık veremiyor, kimileri de sabahtan akşama kadar çalışıp emeğinin karşılığını alamıyor.