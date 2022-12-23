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En uzun gece hangisi? Tıkla oy ver

Sosyal medyada paylaşılan bir yazı, kısa sürede viral oldu. 21 Aralık'ın bilimsel olarak en uzun gece olduğu ancak bir yakınının hastalanması ya da vefat etmesi bilimsel olmayan en uzun gecelerin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki sizce en uzun gece hangisi?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:17
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Tıkla oy ver. En uzun gece hangisi?

En uzun gece hangisi? Tıkla oy ver
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Sizce en uzun gece 21 Aralık mı yoksa;
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Sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlara bir yenisi daha eklendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı bilimsel olarak en uzun gecenin 21 Aralık olduğunu ancak çocuğunun hastalanması, bir yakınını kaybetmek, sevdiğin kişiden haber alamamak ve ödenemeyen borçların en uzun geceye işaret ettiğini işaret etti.

Vatandaşlar arasında kimisi asgari ücreti yerinde bulurken kimisi ise asgari ücretin çok düşük olduğunu ve bununla birlikte yeni zamların kapıda olduğunu düşünüyor.

Artan zamlar hayatımızın her alanını olumsuz yönde etkilemekle birlikte ciddi manada bizi hayatın zorluklarıyla da karşı karşıya bırakıyor.

Vatandaşlar Asgari ücretin artmasına sevinip sevinmeyeceği konusunda çok kararsız kalıyor.

Daha asgari ücret alınmadan gizli zamlar şimdiden yapılmaya başladı bile...

Kimileri çocuklarını okula bırakırken harçlık veremiyor, kimileri de sabahtan akşama kadar çalışıp emeğinin karşılığını alamıyor.

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Ekrem
23.12.2022 14:42
hala iktidarın onlarda olduğu gün.....  
 
Alibey
23.12.2022 14:38
Müneccim Muvakkıt ne bilir şeb'i yeldayı Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat  
 
Tekin Ertürk
23.12.2022 14:36
En uzun gece? Yüce Kuran'ın Ahzab suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlanıp okunmadığı gecedir. Yüce Kuran okunmalı. Yüce Kuran engellemez.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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