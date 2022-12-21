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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Anket sonuçları açıklandı

Yapılan son ankete göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sabit tutacak. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:49
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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladılar

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Anket sonuçları açıklandı
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AA (Anadolu Ajansı) Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği söylemişti.

Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketin de katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80’e düşmüştü.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78’e geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL oldu. (AA)

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