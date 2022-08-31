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Merkez Bankası'nın talimatı ortaya çıktı: İmha edin görmesinler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Antalya Şubesi için harekete geçti. Sergi amaçlı ziyarete açılması planlanan kasa dairesinin, diğer şube binaları açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle imha edilmesi istendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:26
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:03
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Merkez Bankası alarma geçti: İmha edin görmesinler

Merkez Bankası'nın talimatı ortaya çıktı: İmha edin görmesinler
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Antalya Muratpaşa’da 1963 yılında inşa edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Antalya Şubesi’ne ait hizmet binasının restorasyonu esnasında ortaya çıkan çok önemli bilgi, belge, fotoğraf ve bankacılık sektöründe kullanılan döneme ait araç gereçler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’ni alarma geçirdi.

İMHA ÇALIŞMASI HENÜZ BAŞLATILMADI

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, kamuoyuna yansıyan fotoğraf karelerinden hemen sonra binanın devrinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi’ne resmi yazı ile başvuru yapan İdare Merkezi Genel Müdürü Mustafa Aydöner, tarihi binadan elde edilebilecek bilgilerin faaliyetini sürdüren diğer şube binaları ve genel güvenlik unsurları açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle İngiltere’de özel olarak tasarlanan CHUBB marka kasa kapıları ve içerisindeki dolap ve benzeri unsurların sökülerek imha edilmesini, kasa etrafını saran güvenlik koridorlarının duvar örülerek körlenmesini istedi. Tarihi kapıların imha edilme kararının kurumlar arasında tartışmaya neden olduğu iddia edilirken, binada henüz imha çalışmasının başlatılmadığı öğrenildi.

SERGİ AMAÇLI ZİYARET PLANLANIYORDU

Şubenin bodrum katında bulunan kasa dairesinde yapılan incelemelerde 60 yıl önce banka soyguncularına karşı nasıl önlemler alındığı fotoğraflanmıştı. Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan yapının sergi amaçlı olarak ziyarete açılması planlanıyordu.

MADENİ PARA KASASI HALKA AÇIK BİÇİMDE YAYIMLANDI

Antalya’da yapılan ve şu anda kullanılan yeni merkez bankası binasının tüm planları yüklenici firma tarafından internet sitesinden paylaşıldı. Planlarda yapının genel özellikleri, bulunduğu konum, sığınak bölümü, vezne gerisi, muhafaza odası, günlük kasa, yönetici odalarının yeri, sistem odası, zırhlı araç alanı, madeni para kasasının yeri halka açık biçimde yayımlandı. Planlar fotoğraflı bilgilerle desteklendi.

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