Merkez Bankası Başkanı'nın Bodrum'da denize sıfır villa aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da evler çok pahalı demişti

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı'nın Bodrum'da denize sıfır villa aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da evler çok pahalı demişti
İstanbul’da kiraların çok pahalı olduğunu belirterek annesinin yanına taşındığını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’da villa aldığı ortaya çıktı. Erkan’ın denize sıfır villaya 1,3 milyon euro ödediği öğrenildi.

Türkiye bir süredir Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bir röportajında sarf ettiği “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı” sözlerini tartışıyor.

VİLLALAR İYİ PRİM YAPTI

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Erkan’ın ev kiralarından şikayetçi olması milyonlarca vatandaş tarafından “Düşük maaşla çalışanlar ne yapsın” diye yorumlandı. İstanbul’daki kiralar yüksek olduğu için annesinin yanına yerleştiklerini vurgulayan Erkan’ın 2 yıl önce 1.3 milyon Euro ödeyerek Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Rezidans’tan denize sıfır villa satın aldığı ortaya çıktı.

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Emlakçılar, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın villasının bulunduğu bölgenin son dönemde iyi prim yaptığını, benzeri bir villanın bugün konumuna göre 2-3 milyon Euro arasında alıcı bulabileceğini söyledi. Bodrum şehir merkezine 22, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 55 kilometre mesafede olan tesis içerisindeki villaların günlük kiralamaları ise 200 Euro ile 1000 Euro arasında değişiyor. Kiralamalar, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri aracılığı ile internet üzerinden yapılıyor.

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OĞLUNUN ADINI VERDİ

Bodrum Turgutreis’teki denize sıfır villaya, Merkez Bankası Başkanı Erkan. oğlu Aslan Selim’in adını verdi. Villanın karşısında Ege’nin en batı ucundaki turistik Çatal Ada ve Topal Ada ile Kilimli (Kalimnos), Leros ve Keçi (Pserimos) adaları bulunuyor.

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