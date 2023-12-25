Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile ilgili Leyla Alaton'un 9 yıl önceki paylaşımı gündemde

Açıklamalarıyla son günlerde gündeme düşen Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan gündemde kalmaya devam ediyor.

Erkan, bu kez 9 yıl önce yapılan bir paylaşımla sosyal medyaya düştü. Alarko Holding'in ortağı iş insanı Leyla Alaton’un Erkan’la ilgili paylaşımı viral oldu.

Alaton’un 2014 yılında Gaye Erkan’la ilgili “Adını not alalım rica. Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır. Hiç şüphem yok!” paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Kimileri sosyal medyada Alaton’un bunu nasıl bildiği kimileri ise Alaton ile Gaye Erkan’ın bir tanışıklığı olup olmadığı konusunda yorum yaptı.

KİRA SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hafize Gaye Erkan’ın geçtiğimiz günlerde kira ile ilgili isyanda bulunmuş ve annesinin yanına yerleştiğini açıklamıştı.

Erkan paylaşımında “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Bir insanın 10 evi olmamalıdır aksine 10 insanın bir tane evi olmalıdır” demişti.

LEYLA ALATON KİMDİR?

Alaton 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk iş kadını Alaton, Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton'un kızıdır. Öte yandan Leyla Alaton Vedat Alaton'un ablasıdır.

Leyla Alaton, aynı zamanda Alvimedica Yönetim Kurulu üyesidir.