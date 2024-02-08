Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.TCMB'nin açıkladığı istatistiklere göre, brüt rezervler 2 Milyar 616 Milyon dolar azald ve 86 Milyar 538 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde ise altın rezervleri ise 898 milyon dolar artış gösterdi.

Altın rezervleri 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 2 Şubat haftasında düşüş kaydetti. Rezervler bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalış gösterdi. 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.