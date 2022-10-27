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Flaş... Flaş... Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz yükseltme kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:26
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Flaş... Flaş... Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz yükseltme kararı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Euronews'te yer alan habere göre, Frankfurt'ta toplanan 25 üyeli Avrupa Merkez Bankası para politikası kurulu, yükselen tüketici fiyatlarını kontrol altına almak için radikal faiz adımlarına devam etti.

ECB, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını sadece üç ay içinde 2 puan artırdı. 2005-2007 yılları arasındaki faiz artırımı döneminde bu süre 18 ay, 1999-2000 yıllarında ise 17 ay sürmüştü.

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, işletmeler ve tüketiciler için kredi maliyetini yönlendiren faiz oranlarını, enflasyonu dizginlemek amacıyla hızla yükseltiyor.

Ekonomistler, tüketicilerin satın alma gücünü azaltan enflasyon sebebiyle ABD ile 19 üyeli Euro Bölgesi'nde bir resesyon olacağını öngörüyor.

ECB'nin aralık ayındaki toplantısında da 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son haftalarda değer kayıpları sonrası Dolar'ın gerisine düşen Euro, faizlerin yükseltileceği beklentisi nedeniyle 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın da yeni faiz artırımına gitmesi bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor.

Fed'in aralıkta yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 39 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. 

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Halk 4 ekmek lazım ise 3 tane ile yetinmenin hesabını yapıyor.
27.10.2022 16:02
Zenginlerin dostu zengilerin partisi akp'nin halk umurunda bile değil ...  
 
Vatandaşa
27.10.2022 15:58
Zengin dostu akp'nin halk umurunda bile değil ...  
 
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