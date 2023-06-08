Merkez Bankası'nın 80,8 ton altın rezervi eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan Nisan ayı altın satışı rakamı ortaya çıktı. TCMB'nin rekor altın satışıyla birlikte küresel merkez bankalarını altın rezervleri de geriledi.

Merkez Bankası'nın 80,8 ton altın rezervi eridi

Dünya Altın Konseyi, IMF verilerini analiz etti, TCMB nisan ayında 80,8 ton altın sattığını ortaya koydu.

Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye'nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Küresel resmi altın rezervleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi. Türkiye, nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.

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