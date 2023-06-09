Resmi Gazete’de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı, Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığı'na kaydırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı’na kaydırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı, Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığı'na kaydırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Dr. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ataması yapılan diğer isimler şöyle:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Prof. Dr. Fahrettin Altun,

İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı,

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne Doç. Dr. Hasan Doğan,

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel,

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı,

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu.

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