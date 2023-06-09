Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ABD'de toplu dava açıldığı ortaya çıktı

TCMB Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan'a ABD'de 'bankacılık yasalarını ihlal etmek', 'yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek' suçlamalarıyla toplu dava açıldığı ortaya çıktı.

Bu görev için yaşadığı ve çalıştığı ABD'den Türkiye'ye dönen Erkan, kurumun ilk kadın başkanı oldu.

"YANLIŞ VE YANILTICI BEYANLAR VERMEK SUÇLAMASIYLA..."

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet'in ABD muhabiri Razi Canikligil, "Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD'de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank'ın müşterilerin tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı" dedi.

"24 NİSAN'DA DAVA DİLEKÇESİ VERİLMİŞ VERİLMİŞ"

Dava dilekçesini paylaşan Canikligil, "Hafize Gaye Erkan hakkında First Republic Bank co-CEO'su olduğu döneme ait davanın dilekçesi 24 Nisan 2023'de verilmiş" ifadelerini kullandı.