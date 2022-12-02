Merkez Bankası KKM verilerini açıklamayınca muhalefet komisyonu terk etti

Merkez Bankası'nın (MB) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda Kur Korumalı Mevduat (KKM) verileri taleplerine yanıt alamadıklarını belirten muhalefet partileri bu durumu ‘TBMM ve millet iradesine karşı saygısızlık’ olduğundan dolayı terk ettiklerini söyledi.

MB ise KKM’nin rezerv yönetimi kaynaklarından biri olduğunu ve KKM de dahil bu verilerin yasa gereği ‘bağımsız denetimiyle birlikte yıl bitiminde’ açıklanabileceğini söyledi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, MB’nin ilgili verileri her akşam görebildiğini ama paylaşmayı tercih etmediğini söyledi.

İYİ Parti ve CHP komisyonu terk ederken AKP ve MHP ile komisyon devam ediyor.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre ise Şahap Kavcıoğlu yaşananlar sonrası komisyonda şu açıklamalarda bulundu:

“MERKEZ BANKASI’NIN GİZLİLİĞİNİ KORUMAKLA GÖREVLİYİZ”

"Neyin açıklanacağını, bu yüce Meclis’in çıkardığı kanunun çıkardığı yetkileri kullanıyoruz. Bu yetkileri beğenmezseniz, bu yüce Meclis kanunu tadil eder, biz tekrar bu yetkiler çerçevesinde daha fazla açıklama yapabiliriz. Bunun en güzel örneği, (CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu) Bülent Bey de, Sayın Başkan da (Durmuş Yılmaz) bir kurumun kar ve zarar kalemlerinin dönem içinde açıklanmasının zararlarını ya da olumsuzluklarını benden çok iyi bilirler. Artı Merkez Bankası’nın gizliliği, bu gizlilik sizden, yüce Meclis’ten gizlilik değil. Merkez Bankası’nın devletin, yüce milletin kasası olarak, para basma yetkisi verilen bir kurum olarak gizliliğini biz korumakla görevliyiz."

“SORUMULULUĞU BENİMDİR”

"Burada bir ihlal varsa bu sorumluluk benimdir. Artı haftalık olarak Resmî Gazete’de tüm bilanço kalemleri arındırılarak, açıklanması gereken, yine bu yüce Meclis’in kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanır. Orada bir sorumluğunda bir şey varsa, yine o sorumluluğu alırım."

KKM NE ZAMAN BAŞLATILDI?

TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini engellemek için hükümet Aralık 2021’de kur korumalı mevduat sistemini başlatmıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın Hazine ve MB tarafından ödenmesini esas alıyor.

KKM’nin bir kısmı Hazine’nin çıkardığı enstrümana diğer kısmı da Merkez Bankası enstrümanına ait.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda KKM’ye ödemelerinin tutarının 91,57 milyar TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. MB ise bu veriyi açıklamıyor.