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Mersin'de karla mücadele çalışmaları başladı 

Mersin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ekipler, kar küreme, tuzlama ve kurtarma çalışmalarına başladı. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:51
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Mersin'de karla mücadele

Mersin'de karla mücadele çalışmaları başladı 
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İHA'nın haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kar küreme, tuzlama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle Mut, Toroslar, Çamlıyayla, Tarsus, Mezitli ve Erdemli gibi ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor. Öncesinde 15 aracı kar küreme ve tuzlama çalışmalarında görev almak üzere makine ve ekipmanlarla entegre eden Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuz serim işlemini daha hızlı hale getirdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Karla Mücadele ekipleri, güçlenen araçlarıyla gece boyu süren yağışın yolları kapamaması için kar küreme çalışması yapıyor. Yolları açan ekipler, ardından da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yağışın fazla olacağı noktalar için önceden konuşlanan ekipler, yağış başladığı andan itibaren çalışmalara başlıyor.

Bozyazı, Silifke, Anamur, Erdemli, Aydıncık, Gülnar, Tarsus, Çamlıyayla, Mut ve 4 merkez ilçede sahada aktif görev alan ve teyakkuzda bekleyen toplam 85 araç ve iş makinesi ve 154 personel görev alıyor. Çalışmalar Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde gerçekleştiriliyor. Toroslar’da, Arslanköy-Çatak-Hangediği, Değnek- Sadiye- Başpınar, Gözne, Tırtar, Çağlarca, Ayvagediği, Kızılkaya, Alanyalı, Yüksekoluk, Yeniköy, Bekiralanı, Güzelyayla; Mezitli’de Fındıkpınarı, Demirışık, Erdemli’de ise Sorgun, Şahna, Aydınlar, Çerçili ve Arslanlı mahallelerinde kapanan yollar açıldı. Greyder, kazıyıcı, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan TEKSİN aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alıyor. Yolda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişen ekipler, gece ve gündüz vardiyası olmak üzere 7/24 esasına göre çalışıyor. Erdemli’de Aydınlar ve Çerçili mahalleleri arasında gece saatlerinde araçlarında mahsur kalan 12 vatandaşın yardımına koşan ekipler, kısa süren çalışmanın ardından kurtardı. Toroslar’da Arslanköy-Başpınar arasında ise kar lastiği olmadığı için yolda kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

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