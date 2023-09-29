Gerilim romanları yazarı eski kocasının boğazını keserek öldürdü. Beşiktaş’taki lüks sitede cinayet işlendi

İstanbul Beşiktaş'taki lüks sitede yazar Funda Demir (Çapar) dün gece eski eşi Mustafa Çapar’ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Demir, olaydan sonra polise teslim oldu.

Gerilim romanları yazarı eski kocasının boğazını keserek öldürdü. Beşiktaş’taki lüks sitede cinayet işlendi

Beşiktaş Sarı Konaklar sitesinde meydana gelen olayda, yazar Funda Demir (Çapar), yaşları 19, 15 ve 7 olmak üzere üç çocuğunun, babaları Mustafa Çapar ile birlikte yaşadığı siteye geldi.

22 yıllık evliliklerinin ardından 2 sene önce boşanan Funda Demir ve Mustafa Çapar, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Demir, tartışmanın ardından Çapar'ı bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü.

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Odatv’den Talha Özmen’in özel haberine göre, olaydan sonra sitenin bahçesine inen Funda Demir, komşularına ve site güvenliğine bağırarak polis çağırmalarını istedi.

İhbar üzerine gelen emniyet ekipleri kadını gözaltına aldı.

Polisler daireye çıktığında ise Mustafa Çapar’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Korkunç cinayete şahit olan çocuklar koruma altına alındı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Funda Demir, buradaki işlemlerin ardından, 'Kasten öldürme suçundan' sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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"BU BİR ŞEREF MESELESİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Şüphelinin ilk ifadesinde “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” dediği öne sürüldü.

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FUNDA DEMİR KİMDİR?

Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.

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GERİLİM, KORKU, PSİKOLOJİK ROMANLARI ANALİZ EDİYORDU

Funda Demir’in daha çok gerilim, korku, psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi. Kendisini “Sanat Yazarı” olarak tanımlayan Demir en son, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış “Olağan Psikopatlar” adındaki kitabı değerlendirmiş. Kitap değerlendirmesinde “Çarpıcı bölüm adları olan kitabın altıncı bölümü: “Yedi Ölümcül Anahtar” adını taşıyor. Yedi Ölümcül Günah’tan farklı yedi madde oldukça ilginç. Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde, psikopatların ruhsal zekâsı yüksek insanlarla ortak noktalarının diğerleriyle olandan çok daha fazla olması ise bir başka şaşırtıcı sonuç” demesi ise dikkat çekti.

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