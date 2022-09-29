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  • Mehmet Faraç açıkladı. Aslında Mersin'de neler oldu. Ölen teröristin açıklanan kişi olmadığı iddia edildi

Mehmet Faraç açıkladı. Aslında Mersin'de neler oldu. Ölen teröristin açıklanan kişi olmadığı iddia edildi

Mersin'deki saldırının faili ile ilgili iddialar ortaya atılırken, Gazeteci Mehmet Faraç da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Aslında Mersin'de neler oldu?" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 22:59
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Mersin'de ölen teröristin açıklanan kişi olmadığı iddia edildi. Mehmet Faraç açıkladı. Aslında Mersin'de neler oldu

Mehmet Faraç açıkladı. Aslında Mersin'de neler oldu. Ölen teröristin açıklanan kişi olmadığı iddia edildi
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Mersin'deki polisevine yapılan terör saldırısının failiyle ilgili yapılan açıklamada failin ismi Dilşah Ercan isimli şahıs olarak açıklanmıştı. Ancak terör örgütü PKK bu ismin eyleme katılmadığını iddia etti.

Yandaş medya, Dilşah Ercan'ın CHP tarafından 2012 yılında hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adının geçmesiyle hep bir ağızdan terör saldırısıyla CHP'yi ilişkilendirmeye çalışmıştı.

Gazeteci Mehmet Faraç da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mersin'deki saldırının faili o kadın değil mi?" diyerek şunları söyledi:

"Mersin'deki saldırının faili o kadın değil mi?
PKK, Dilşah Ercan'ın eyleme katılmadığını iddia etti.
Yandaş medya Ercan üzerinden CHP'yi hedef alırken
Kılıçdaroğlu'nun, saldırıda ölen teröristin dna'sının açıklanmasını istemesi kafaları karıştırdı.
Mersinde Aslında neler oldu?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan şunları söylemişti:

"İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!"

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Abbas
29.09.2022 23:08
Kemal bey sizin CB karşı çıkanlar bunun ne kadar büyük hata olduğunu anlayacaklar, umarım bunun ülkeye zararı büyük olmaz  
 
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