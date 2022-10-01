Sevilay Yılman şehide 'zavallı adam' teröristlere 'iki genç kız' dedi. Habertürk'te skandal ifadeler

Habertürk TV'de Ebru Baki moderatörlüğündeki Para Gündem programında konuşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman Mersin’deki alçak terör saldırısına ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Teröristlere kahramanca karşı koyarken şehit düşen Polis Memuru Sedat Gezer için "Zavallı adam" ifadelerini kullanan Yılman, hain PKK’lı teröristler için ise "İki genç kız" dedi.

Ebru Baki, Yılman'ın sözleri üzerine, 'terörist' diye düzeltmeye gitse de skandal ifadeler büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi günü Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesindeki polisevi terör saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyı, iki kadın terörist gerçekleştirdi. Polisler, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlere karşılık verdi. İlerlemelerini engelledi.

Teröristlerin ateşiyle iki polis memuru yaralandı. Yaralanan Polis Memuru Sedat Gezer şehit düştü. Gezer’in vurulmadan önce teröristlerle çatıştığı ve bir teröristi etkisiz hale getirdiği tespit edildi.

Yaralanan iki terörist yakalanacaklarını anladıklarındaysa üzerlerinde taşıdıkları bombaları patlatarak kendilerini imha etti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi. Zozan Tolan kod aldı Dilşah Ercan'ın 2013'te Mersin'den terör örgütüne katıldığı, Kandil'de eğitim alarak metropollerdeki kanlı eylemlerde kullanıldığı ortaya çıktı.

48 yaşındaki Gezer, evliydi ve iki çocuk babasıydı. Şehit polis için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.