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  • Mersin’deki saldırıda şehit polis kahramanca böyle savaşmış. İşte teröristi etkisiz hale getirdiği anlar

Mersin’deki saldırıda şehit polis kahramanca böyle savaşmış. İşte teröristi etkisiz hale getirdiği anlar

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in, teröristi etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 23:56
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Mersin’deki saldırıda şehit polis memuru Sedat Gezer kahramanca böyle savaştı. İşte teröristi etkisiz hale getirdiği anlar

Mersin’deki saldırıda şehit polis kahramanca böyle savaşmış. İşte teröristi etkisiz hale getirdiği anlar
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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Vatandaş
28.09.2022 10:07
Allah rahmet eylesin kahraman Polisimize. Şehidimize Minnettarız Tüm Türk milleti olarak  
 
Allah Rahmet Eylesin.
28.09.2022 09:55
Polisimize Allah rahmet eylesin. Çok yakın mesafe olmasına rağmen korkmadan kahramanca tabancası ile makinalılara karşı çatışmış. Ama polis evinde hiç mi eli silah tutan insan yoktu?  
 
Kahraman Polisim
28.09.2022 09:42
Polis Evinde İki Plois ve bekçi nin Sialahı var Öylemi ? Yiğid nurlar içinde Yat . Seçim yakında sanırım artık .  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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