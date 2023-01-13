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Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci, tartıştığı eşi Emine Ekinci’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:19
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci tartıştığı eşi Emine Ekinci’yi tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
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Olay, gece saatlerinde ilçenin Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile eşine defalarca ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuları Emine Ekinci’yi yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emine Ekinci’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı.

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(Kaynak: DHA)

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Sokrates
13.01.2023 11:58
Tabanca marketlerde demi satılıyor? Tabancaları nereden buluyorlar? Soylu ne iş yapıyor? Ahzab 37 50 51, Muhammed 15 ve Nebe 33 ve 34 hemen okunmalı. Anketlerde akp neden yine birinci parti?  
 
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﻿Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
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