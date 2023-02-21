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Mert Alaş doğum gününde depremzedeleri unutmadı

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bütün takipçilerini 6 Şubat depreminden etkilenen milyonlarca insana destek olmaya çağırdı. 21 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Alaş, kendisi için en iyi doğum günü hediyesinin deprem bölgelerine yapılacak yardımlar olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:06
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Mert Alaş'tan doğum günü mesajı: En güzel doğum günü hediyesi deprem bölgesine destek olmaktır

Mert Alaş doğum gününde depremzedeleri unutmadı
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Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, 21 Şubat olan doğum gününde depremzedelere yardım çağrısında bulundu. 

Instagram hesabından alevler içinde kalmış bir kırmızı gül fotoğrafı paylaşan Mert Alaş, bütün takipçilerine, kendisine gönderilen doğum günü mesajları için teşekkür etti. Alaş paylaşımına şu satırlarla devam etti:

"Benim için doğum günleri, insanın sevdikleriyle birlikte olmasıdır. Bu doğum günümde kalbim Türk ve Suriyeli ailelerle birlikte. Bana vereceğiniz en güzel hediye, deprem bölgesine yapacağınız bağışlar olacaktır."

Mert Alaş'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı yağdı. Bazı Türk takipçileri de desteği için ünlü fotoğrafçıya teşekkür etti.

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