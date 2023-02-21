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  • Burak Özçivit'ten alkışlanacak hareket. Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan çalışmıştı

Burak Özçivit'ten alkışlanacak hareket. Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan çalışmıştı

Depremin ilk gününden bu yana Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile hem YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına vesile olmuş hem de Özçivit ortak yayına katılarak depremzedelere destek olmuştu. Özçivit, Katar'da katıldığı organizasyonun gelirini depremzedelere bağışladığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:31
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Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le seferber olmuştu! Burak Özçivit'ten yeni bağış

Burak Özçivit'ten alkışlanacak hareket. Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan çalışmıştı
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken ünlüler de mücadeleleriyle dikkat çekti.

Depremin ilk gününden bu yana Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hem YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına vesile olmuş hem de Özçivit ortak yayına katılarak depremzedelere destek olmuştu. 

'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'den bir büyük hamle daha geldi.

tv100'ün haberine göre; Burak Özçivit, Katar'da katıldığı organizasyonun gelirini depremzedelere bağışladığını açıkladı.
 

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