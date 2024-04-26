Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı beğenince ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Galatasaraylı oyuncularla ilgili bir gönderiyi beğendi.

Fenerbahçeli taraftarların tepkisi üzerine, beğeniyi geri almak durumunda kaldı.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Bu sezon toplamda 23 maçta forma giyen Yandaş, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Babası Bir Galatasaray Fanıydı Mert Hakan Yandaş'ın babası Ali Yandaş'ın tutkulu bir Galatasaray taraftarı olduğu iddia ediliyor.