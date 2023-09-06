Merve Boluğur: Erkeklerin yüzde 99'u şerefsiz

Merve Boluğur " erkeklerin yüzde doksan dokuzu şerefsizdir" dedi. Öte yandan tek taş yüzük paylaşan Boluğur'un evlilikten vazgeçtiği bu yüzden böyle bir paylaşım yaptığı öne sürüldü.
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur erkeklerle ilgili paylaşımı büyük tepki çekti. Boluğur'un erkeklerle ilgili yüzdelik dilimi vererek paylaştığı hakaret herkesi şaşırttı.
Güzel oyuncu " Erkeklerin yüzde doksan dokuzu şerefsizdir" paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.
'Haddini aşma'' ''Saçmaladın yine'' şeklinde yorumlar geldi