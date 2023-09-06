Merve Boluğur: Erkeklerin yüzde 99'u şerefsiz

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un erkekler hakkında yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Boluğur'un evlilikten vazgeçtiği ve bu nedenle böyle bir paylaşım yaptığı iddia edildi. Tepki gösterenler arasında ünlü rapçi Ezhel de yer aldı.

Merve Boluğur: Erkeklerin yüzde 99'u şerefsiz

Merve Boluğur " erkeklerin yüzde doksan dokuzu şerefsizdir" dedi. Öte yandan tek taş yüzük paylaşan Boluğur'un evlilikten vazgeçtiği bu yüzden böyle bir paylaşım yaptığı öne sürüldü.

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MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur erkeklerle ilgili paylaşımı büyük tepki çekti. Boluğur'un erkeklerle ilgili yüzdelik dilimi vererek paylaştığı hakaret herkesi şaşırttı.

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Güzel oyuncu " Erkeklerin yüzde doksan dokuzu şerefsizdir" paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

'Haddini aşma'' ''Saçmaladın yine'' şeklinde yorumlar geldi

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