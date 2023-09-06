Merve Boluğur: Erkeklerin yüzde 99'u şerefsiz

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un erkekler hakkında yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Boluğur'un evlilikten vazgeçtiği ve bu nedenle böyle bir paylaşım yaptığı iddia edildi. Tepki gösterenler arasında ünlü rapçi Ezhel de yer aldı.