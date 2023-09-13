Merve Boluğur annesiyle görüntülendi. Kendisine doğum günü hediyesi baktı

Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda annesiyle birlikte objektiflere yansıdı. Boluğur kendisi için doğum günü hediyesi alacağını söyledi.

Merve Boluğur annesiyle görüntülendi. Kendisine doğum günü hediyesi baktı

Annesi Nehra Boluğur ile alışverişe çıkan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

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16 Eylül’de doğum gününün olduğunu ifade eden Boluğur, “Doğum günüm yaklaşıyor, kendime doğum günü hediyesi almaya çıktım. Benimle beraber köpeğimin doğum günü de geliyor. Ona küçük bir şapka alacağım doğum günü hediyesi olarak” dedi.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Daha fazla soru almayarak mağaza mağaza dolaşan Merve Boluğur, “Doğum günüm sonrası uzun uzun konuşuruz” dedi.

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