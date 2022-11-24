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İşte Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası

Oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın 53 gün süren evliliği dün tek celsede bitti. Çiftin boşanma sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:10
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Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın boşanma sebebi ortaya çıktı

İşte Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası
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Oyuncu Merve Boluğur ile Mert Aydın evliliği 53 gün sonra tek celsede bitti. Çiftin evliliğinde daha nikah ertesi sorunlar çıkmaya başladı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın 40 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkasını 2. Syafa açıkladı. İddiaya göre Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar.

Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.
 

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