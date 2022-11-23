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Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı. Evlilikleri 53 gün sürdü

Ekim ayının başında nikah masasına oturan Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın resmen boşandı. Adliyeye babası ile gelen Merve Boluğur soruları cevapsız bırakırken Mert Aydın ise "Olmadı, yürütemedik" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:20
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Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı! İşte ilk açıklama 

Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı. Evlilikleri 53 gün sürdü
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Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Mert Aydın, resmen boşandı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

"LÜTFEN SORU SORMAYIN"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek geçiştirdi.

"OLMADI, YÜRÜTEMEDİK"

Avukatı ile adliyeden beraber çıkan Aydın ise, “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 

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