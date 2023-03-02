2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Boluğur'un depremle ilgili sözleri şoke etti. Tepki yağdı

Merve Boluğur'un depremle ilgili sözleri şoke etti. Tepki yağdı

Deprem sonrası Hatay'a giden ve döndükten sonra da sosyal medyada bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur, şimdi de yaptığı açıklamayla tepki çekti. 

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:01
Takip Et

Merve Boluğur'un deprem açıklaması tepki çekti

Merve Boluğur'un depremle ilgili sözleri şoke etti. Tepki yağdı
+
Aa
-

Depremden sonra tüm Türkiye'nin yardım konusunda seferber olduğu şu günlerde ünlü oyuncu Merve Boluğur da afet bölgelerine gitmişti.

Elbistanlı depremzedelerle bir araya gelen Boluğur, buluşmada çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

Boluğur yayınladığı karelere; "Elbistanlı kardeşlerimize destek" notunu yazdı. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'a hem bu süreç hem de Taha Duymaz'ın mesajı soruldu.
Merve Boluğur bu konuda yaptığı açıklama sırasında söyledikleriyle tepki çekti. Oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şoke etti.

Türkiye'yi yıkan afetle ilgili konuşan oyuncu “Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam iş birliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?" dedi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
4
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
5
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.