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Merve Boluğur Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını paylaştı! Öldükten sonra o mesajı gördü

Oyuncu Merve Boluğur, depremin 12. gününde enkaz altından cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ardından duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan dile getirdi. Duymaz'ın Instagram üzerinden kendisine attığı mesajı fark ederek paylaşan Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını şimdi fark ettim. Çok üzgünüm" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:38
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Öldükten sonra o mesajı gördü! Merve Boluğur Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını paylaştı!

Merve Boluğur Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını paylaştı! Öldükten sonra o mesajı gördü
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kaldı.

12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

"GÜZEL KARDEŞİM MESAJLARINI GÖREMEDİM"

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları fark eden Merve Boluğur, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Taha'nın attığı "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi kafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazılı mesajını paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getiren Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!" dedi.


 

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