Merve Boluğur'un yorumu olay oldu. ''Erkek gibi erkek kocam''

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İki aydır beraber olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul eden Boluğur, yeni fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı.

"ERKEK GİBİ ERKEK KOCAM!"

Mert Aydın, Merve Boluğur'un paylaşımına Kenan Doğulu'nun "Gelinim" şarkısının, "Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem" sözlerini not düştü. Ünlü oyuncunun sevgilisine verdiği yanıt ise olay oldu. Boluğur, "Erkek gibi erkek kocam!" cevabını verdi.

Boluğur’a sevgilisi rüya gibi bir evlenme teklifi etmişti. Aydın, sahilden drone ile gelen yüzük ile evlenme teklifi ederken ‘evet’ cevabını almıştı.