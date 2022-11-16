Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın harekete geçti. Boşanmak üzere avukatına talimat verdi.

2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.
Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.
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