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  • Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın harekete geçti. Boşanmak üzere avukatına talimat verdi.

Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın harekete geçti. Boşanmak üzere avukatına talimat verdi.

Merve Boluğur ile dünya evine giren müzisyen Mert Aydın, Merve Boluğur'un babasının evine dönmesi üzerine boşanmak için harekete geçti. Mert Aydın, avukatına talimat verdi

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:56
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Boşanma işlemi başladı ünlü oyuncunun evliliği çok kısa sürdü

Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın harekete geçti. Boşanmak üzere avukatına talimat verdi.
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2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı. 

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