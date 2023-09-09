Merve Özbey ailesiyle poz verdi. Kötü günler geride kaldı

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan ve ailesiyle poz veren Merve Özbey, merak edilen sağlık durumu ve planlanan yedi konserini iptal etmesi hakkında yöneltilen soruları geri çevirdi.

"HER ŞEY YOLUNDA”

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 35 yaşındaki şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Şu an Elif var daha sonra rahat bir şekilde konuşuruz" diyerek, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Merve Özbey, bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınmış, sosyal medya üzerinden "Doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım" açıklamasını yapmıştı.



