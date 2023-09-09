Merve Özbey ailesiyle poz verdi. Kötü günler geride kaldı

Geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle bir süre tedavi gören Merve Özbey, önceki gün eşi Kenan Koçak ve iki yaşındaki kızı Elif Özüm'le birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Merve Özbey ailesiyle poz verdi. Kötü günler geride kaldı

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan ve ailesiyle poz veren Merve Özbey, merak edilen sağlık durumu ve planlanan yedi konserini iptal etmesi hakkında yöneltilen soruları geri çevirdi.

64e5f0ee86b2452b8815a951.jpg

"HER ŞEY YOLUNDA”

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 35 yaşındaki şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Şu an Elif var daha sonra rahat bir şekilde konuşuruz" diyerek, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

64fc0b4886b244515039c767-1.jpg

Merve Özbey, bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınmış, sosyal medya üzerinden "Doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım" açıklamasını yapmıştı.


İlgili Haberler
Merve Özbey hastaneden son durumunu paylaştı
Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Bütün konserlerini erteledi
Merve Özbey kendisini 53 kiloya düşüren diyet sırrını açıkladı
Merve Özbey eski fotoğraflara daldı
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı Magazin
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri Spor
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Magazin
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Güncel
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Neymar tarihe geçti Spor
Neymar tarihe geçti
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı